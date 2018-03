UNA VITA / Anticipazioni puntata 22 marzo: Sara e Fernando stringono un patto contro Mauro

Anticipazioni Una Vita, puntata 22 marzo: Sara e Fernando stringono un patto di alleanza contro Mauro, usando i documenti usati nell'abitazione del poliziotto.

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Nuovi problemi in vista per Mauro e Teresa, splendidi protagonisti della telenovela Una Vita. La coppia, che si è ritrovata dopo una lunga separazione, dovrà presto fare i conti con gli intrighi di Sara. Quest'ultima, infatti, si è intrufolata di nascosto nella casa dell'agente e ha trovato importanti documenti relativi alle indagini su Cayetana. Ha quindi portato tale scoperta all'attenzione di Fernando, sempre più convinto di dover fare qualcosa per separare Teresa dall'uomo di cui si è innamorata. Per questo, il benefattore del patronato, che solo fino a qualche settimana fa sembrava essere una persona degna di ammirazione, finirà per mostrare il suo vero volto e chiederà a Sara di fargli sapere ulteriori dettagli sulla sua scoperta. La richiesta sarà chiara ovvero portargli quei documenti da lei stessa trovati per permettergli di capire come usarli a proprio vantaggio. Cosa avrà in mente questo losco personaggio?

UNA VITA: SIMON E IL SUO SEGRETO

Nell'episodio di Una Vita di oggi, gli intrighi di Sara e Fernando potrebbero segnare il via di una nuova separazione per Mauro e Teresa, la cui felicità purtroppo potrebbe essere nuovamente in pericolo. Ma passiamo ad un'altra coppia che ha molto potenziale e che nel corso dei prossimi mesi troverà maggiore spazio nelle vicende della telenovela spagnola. Simon, il personaggio interpretato da Jordi Coll, continuerà ad essere freddo e schivo nei confronti di Elvira, che non riuscirà a fargli ammettere i propri sentimenti. Il ragazzo nutrirà invece grande interesse verso un'altra vicenda ovvero la scatola che nasconderà con grande attenzione nella sua stanza. In essa si troverà la foto proveniente dal suo passato, che oggi osserverà con grande malinconia. E insieme a tale immagine, ci sarà anche un souvenir risalente al periodo da lui trascorso a San Sebastian. Sarà questa la chiave per scoprire qualcosa in più sul suo passato?

