Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi: la scelta non è scontata, ecco perchè (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierà Lorenzo Riccardi? La scelta della tronista non è scontata: Luigi è ancora in "gara"...

22 marzo 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi

Sara Affi Fella è ormai sempre più vicina al fare la sua scelta. Nonostante in molti sono convinti che la tronista di Uomini e Donne abbia già la sua scelta e che questa ricadrà su Lorenzo Riccardi, le cose non sono ancora dette. A dimostrazione di ciò le ultime esterne che hanno visto Sara protagonista. Due atteggiamenti molto diversi quelli della Affi Fella. Lorenzo Riccardi, nel corso dell'esterna fatta nell'ultima registrazione, si è mostrato molto più affettuoso, palesandole forti sentimenti. Un comportamento che cozza con quello avuto nelle precedenti puntate e soprattutto in studio e che per questo preoccupa Sara. Se Lorenzo giustifica questi suoi "cambiamenti" dichiarando di essere "o tutto bianco o tutto nero", Sara lo trova non del tutto sincero e affidabile, e quindi, si dice preoccupata da un possibile rapporto dopo Uomini e Donne e quindi senza telecamere. Va sottolineato che, più volte, il corteggiatore ha sottolineato il desiderio di diventare tronista.

SARA AFFI FELLA: LA CONFESSIONE FATTA A LUIGI RIAPRE I GIOCHI?

La domanda è quindi: Sara ha già scelto Lorenzo ma sta prendendo tempo per capire come potrebbe essere lui fuori? O c'è davvero una confusione a livello sentimentale rispetto a ciò che sente con Luigi Mastroianni? D'altronde il rapporto e il comportamento con quest'ultimo è ben diverso. In questo caso è infatti Luigi ad avere dubbi su Sara e sul suo reale interesse, cosa che inizialmente lo frena. Poi, nell'ultima registrazione, decide di dichiararsi e tentare il tutto per tutto con l'ammissione dei suoi sentimenti. Ma un altro indizio ci svela che è ancora tutto in gioco: quando Luigi ammette di aver pensato di andare via definitivamente nel corso dell'ultima registrazione, Sara - come svela il Vicolo delle News - ha ammesso che, in quel caso, avrebbe lasciato il trono perchè le sarebbe stato impossibile fare la sua scelta. Che questo significhi che è davvero un testa a testa che non ha ancora trovato un vincitore tra Lorenzo e Luigi?

