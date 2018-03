Uomini e Donne/ Tina contro Gemma: l'appello del pubblico e la decisione della De Filippi (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua l'infinito scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: quale sarà la risposta di Maria De Filippi all'appello del pubblico?

22 marzo 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Il pubblico di Uomini e Donne lancia l'appello: basta alle liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, l'opinionista deve smetterla! C'è chi vuole la Cipollari fuori dal trono Over, visto che eccessiva sarebbe diventata la sua violenza verbale e non con la Galgani. La torta gettata in faccia a Gemma la scorsa settimana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha scatenato sul web le critiche del pubblico. "Io credo che il comportamento di Tina nei confronti di Gemma sia un cattivo esempio per chi guarda, anche se fosse tutto da copione, vedo la cosa come una specie di bullismo tra adulti. -. si legge tra i tanti commenti social dei telespettatori di Uomini e Donne - Date un pessimo esempio ai giovani che vi seguono e non. Vergognoso e Squallido". Da qui l'appello: fuori la Cipollari!

Gemma Galgani e l'elegante risposta alle critiche

Eppure Maria De Filippi, in virtù di quelli che sono gli ottimi ascolti del programma e soprattutto della fascia dedicata agli Over, non sembra affatto considerare la proposta del pubblico. Se c'è chi si lamenta di queste scene, c'è invece una maggioranza che invece apprezza lo show, trovandolo leggero e divertente. Ma cosa ne pensa Gemma Galgani di questo comportamento sempre più duro di Tina nei suoi confronti? La dama risponde sempre con eleganza e, anzi, sul web esprime forte il suo pensiero di fronte alle difficoltà: "Alcune giornate possono essere più tristi e meno sorridenti di altre ma saranno sempre vissute con lo stesso entusiasmo che la vita ci dona ogni giorno.. saranno sempre combattute con le armi del sorriso.. saranno sempre nostre e come tali dobbiamo viverle fino in fondo lo stesso!!!"

