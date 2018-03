Valerio “Fayna” Spinella / Ottimo inizio del giornalista! Già favorito per la vittoria? (Masterchef Celebrity)

Il giornalista sportivo Valerio “Fayna” Spinella è tra i concorrenti di Masterchef Celebrity in questa seconda puntata. Si riparte dagli ottimi piatti preparati nella scorsa settimana.

22 marzo 2018 Francesca Pasquale

Valerio “Fayna” Spinella a Masterchef Celebrity

Tra poche ore si riaccendono i riflettori nella cucina di Masterchef Celebrity Italia per una seconda scoppiettante puntata che rivedrà come protagonista anche Valerio Spinella meglio conosciuto dal pubblico televisivo appassionato di calcio come Fayna. Il 35enne giornalista sportivo volto noto della redazione di Sky Sport e diventato appassionato di cucina da quando è andato a vivere da solo, proverà nuovamente ad impressionare positivamente la giuria del programma con nuove succulente preparazioni culinarie. In attesa di scoprire cosa riuscirà a fare questa sera, facciamo un piccolo passo indietro nel tempo tornando alla scorsa puntata. Valerio Spinella e gli altri concorrenti famosi, si sono dovuti confrontare con una prima prova per conquistare il grembiule bianco. Valerio è riuscito nell’intento in maniera abbastanza agevole dimostrando di poter essere uno dei possibili vincitori della seconda edizione del talent culinario evitando di passare per dei pericolosi spareggi incentrati sulla preparazione di una gallina.

VALERIO SPINELLA, OTTIMO IL SUO TONNO

Nella prima esterna stagionale di Celebrity Masterchef Italia, Valerio Spinella e gli altri concorrenti si sono ritrovati su un traghetto in partenza dal porto di Genova con direzione verso la Sardegna, segnatamente Porto Torres. Valerio si è ritrovato nella brigata rossa capitanata da Daniele Tombolini e con Orietta Berti, Margherita Granbassi e Davide Devenuto. Il compito cui sono stati chiamati ad assolvere era incentrato sulla preparazione di due menù a base di pesce per ben 100 vacanzieri. Un compito difficilissimo non fosse altro per l’alto numero di commensali. Alla fine a convincere maggiormente i 100 vacanzieri è stato il menù preparato dalla brigata rossa per cui per Valerio e gli altri compagni di avventura accesso diretto alla puntata successiva senza doversi giocare il pass nei tanto temuti Pressure Test. In questa prima puntata Valerio Spinella ha ottenuto dunque ottimi riscontri soprattutto per il suo Tonno abbronzato in semini di sesamo con fagiolini soffritti nella soia, gamberi e scampi.

© Riproduzione Riservata.