ALWAYS - PER SEMPRE/ Su Rete 4 il film con Richard Dreyfuss e Holly Hunter (oggi, 23 marzo 2018)

Always - Per sempre, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, alla regia Steven Spielberg. Il dettaglio.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RICHARD DREYFUSS

Il film Always - Per sempre va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 16.30. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Steven Spielberg, uno dei registi cinematografici americani più amati in tutto il mondo e noto per aver curato la regia di grandi successi come Jurassic Park, Lo squalo, Prova a prendermi, La guerra dei mondi e Minority Report. Tra gli interpreti della pellicola troviamo Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, Audrey Hepburn e Robert Blossom. Parte della trama ha tratto ispirazione dal film Joe il pilota. Always - Per sempre è uscito nei cinema americani nell'ottobre del 1989, piazzandosi al ventinovesimo posto dei film più visti al cinema in quell'annata. A livello internazionale Always per sempre riuscì ad incassare oltre 74 milioni di dollari, diventando il 22esimo film più visto al cinema in tutto il mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALWAYS-PER SEMPRE, LA TRAMA DEL FILM

Pete è un abilissimo pilota di aerei specializzato nel domare incendi di grossa portata. L'uomo è felicemente sposato con Dorinda. Nel corso di un'operazione di salvataggio accanto ad Al , suo collega nonché migliore amico, provoca un disastro incidente in cui perde la vita. Pete , poco dopo, si trasforma in un angelo custode diventando una sorta di protettore e guida spirituale per la sua Dorinda e per Ted Baker, un ragazzino alle prime armi che dovrà assumere il suo posto di pilota. Pete dovrà assisterlo e guidarlo anche se nel frattempo Ted si è innamorato di Dorinda che, pur soffrendo ancora per la scomparsa di Pete, sembra ricambiare in qualche modo le attenzioni del giovane. Nel finale, dopo aver salvato la vita di Dorinda, Pete capirà che deve necessariamente lasciare libera la sua amata e andrà via verso il paradiso.

© Riproduzione Riservata.