Alberto Dandolo, pace con Claudio Sona/ Il giornalista: "Ecco perchè ho deciso di scusarmi con lui"

Alberto Dandolo, dopo la pioggia di accuse ricevute dal web, spiega con un lungo post su Instagram perchè ha deciso di scusarsi con Claudio Sona

23 marzo 2018 Anna Montesano

Alberto Dandolo, pace con Claudio Sona

È stata una sorpresa per molti dei telespettatori di Uomini e Donne scoprire, alcuni giorni fa, il dietrofront fatto da Alberto Dandolo su Claudio Sona. Il giornalista di Oggi aveva lanciato dure accuse all'ex tronista, prima del trono Gay, appoggiando le rivelazioni del suo ex Juan Fran Sierra. Quest'ultimo sosteneva che lui e Claudio erano ancora una coppia durante Uomini e Donne. Dandolo, con un lungo post sui social, si è scusato con Claudio Sona, dichiarando di aver rivisto la sua posizione. Ma oggi, sempre attraverso il noto social, tiene a chiarire alcuni retroscena, soprattutto dopo la pioggia di accuse ricevute dal popolo del web. "In quest'ultimo periodo mi sono per la prima volta scontrato con le "aggressioni" del web. - esordisce Dandolo su Instagram - Quando ho riconosciuto di non essere stato corretto con Claudio, ad esempio, ho subito una ondata di attacchi violentissimi. E pur avendo chiarito con il diretto interessato sono stato crocefisso senza appelli, persino dai suoi stessi estimatori".

"UN'AMICA CHE È VOLATA IN CIELO CI HA FATTI INCONTRARE"

Alberto Dandolo allora spiega da cosa è scaturito il suo dietrofront nei confronti di Sona: "Ho iniziato a percepire Claudio in modo diverso quando ho scoperto che avevamo in comune una delle nostre rispettive migliori amiche. Io e lui , dovete sapere, che volevamo entrambi bene a una ragazza speciale. Si chiamava Federica ed era la donna piu' generosa e trasparente che abbia mai incontrato. Un'anima pura. Che e' volata via dopo una breve ma violentissima malattia". Dandolo e Claudio Sona si sono incontrati proprio in occasione dell'ultimo saluto all'amica in comune: "Quando ho saputo che era proprio lui il Claudio a cui la Fede voleva bene ho sentito il bisogno di rivedere le mie posizioni - ha ammesso il giornalista, per poi concludere - So bene che un giornalista serio avrebbe dovuto fare a prescindere le sue verifiche. Ho sbagliato".

© Riproduzione Riservata.