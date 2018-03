Alessandra Amoroso a Verissimo/ "Volevo fare la cantante, non avere successo"

Alessandra Amoroso si racconta a Verissimo: la cantante salentina parla del difficile rapporto con il successo e la popolarità svelando i dolori che ha dovuto affrontare in questi mesi.

Alessandra Amoroso si racconta ai microfoni di Verissimo. La cantante salentina che ha festeggiato dieci anni di carriera, durante un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin, ha parlato dell’ultimo, difficile periodo che ha dovuto affrontare. “Questo 2018 è iniziato un po’ male: mia nonna, a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello”, ha raccontato Alessandra che cerca sempre di proteggere la sua vita privata. Una delle conseguenze del successo con cui Alessandra ha dovuto fare i conti è stata la popolarità. Dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi, la cantante salentina si è ritrovata a vivere una vita che non sentiva sua fatta di eventi, concerti, interviste e bagni di folla. Risvolti positivi, ma al tempo stesso negativi per una ragazza che arrivava dalla Puglia dove conduceva una vita semplice fatta di un lavoro da commessa e di serate di musica con gli amici. “Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! Vivevo in un frullatore. Volevo tornare a fare quello che facevo prima, volevo la mia realtà, perché pensavo che questa non mi appartenesse. Volevo fare la cantante, non avere successo“, spiega Alessandra.

ALESSANDRA AMOROSO E IL NO ALL’IMMAGINE DA STAR

Dopo dieci anni, Alessandra Amoroso ha imparato ad accettare tutto della vita da cantante. “Adesso sto iniziando a godermi quello che faccio”, svela a Silvia Toffanin. Nonostante i dischi di platino, i sold out e i numerosi riconoscimenti, però, Alessandra resta la ragazza semplice di sempre che adora stare a casa e trascorrere le sue giornate con gli amici. Anche il rapporto con i fans è esattamente uguale a quello che aveva con loro dieci anni fa. Pur con una Big Family sempre più grande, la cantante salentina cerca di regalare a tutti un sorriso e un abbraccio. Anche tra altri dieci anni, Alessandra sarà esattamente quella che è sempre stata: una ragazza pugliese, solare, allegra, umile, semplice e senza troppi grilli per la testa. La Amoroso, infatti, rinuncia categoricamente l’immagine della star. “Io non voglio avere l’immagine della star. All’inizio è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia”.

