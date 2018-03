Alessandra Viero, il figlio Roberto Leone compie un anno/ “Oggi festeggiamo 12 mesi di un piccolo principe!”

Alessandra Viero, il figlio Roberto Leone compie un anno: “Oggi festeggiamo 12 mesi di un piccolo principe!”, scrive su Instagram in attesa di condurre la nuova puntata di Quarto Grado.

23 marzo 2018 Valentina Gambino

Alessandra Viero, il piccolo Roberto Leone festeggia un anno

Il figlio di Alessandra Viero compie un anno. Il piccolo Roberto Leone è stato festeggiato anche attraverso uno scatto pubblicato su Instagram dove, coprendo rigorosamente il volto, s'intravedono le sue manine e quelle della sua mamma, con in mano una candelina. "Tanti auguri amore. Oggi festeggiamo 12 mesi di te, piccolo principe". Intervistata da Marida Caterini poco dopo la gravidanza, la giornalista aveva raccontato se le fosse capitato o meno di seguire Quarto Grado durante la gravidanza. "Sono sincera, ho avuto pochissimo tempo poiché mio figlio Roberto Leone è nato a marzo ed essendo il programma in diretta, il venerdì sera riuscivo a seguire ben poco. Ho recuperato qualche puntata successivamente, ma so che Elena (Tambini, nda) ha fatto un ottimo lavoro", aveva affermato. E se la trasmissione che conduce con Gianluigi Nuzzi nella maggior parte dei casi le lascia per forza di cose l’amaro in bocca, quando torna a casa e si ricongiunge con il figlio, ritrova la perfetta armonia e la pace con il mondo.

Alessandra Viero, il piccolo Roberto Leone festeggia il primo anno di vita

Proprio riguardo la possibilità di mantenere il distacco dai casi di cronaca di Quarto Grado, Alessandra Viero ha spiegato come ci riesce: "Fa parte di questo mestiere, non sarebbe giusto farsi travolgere né per sé stessi, né per chi ci ascolta, non si farebbe un buon servizio. Ovviamente è impossibile non essere toccati da queste storie, ma bisogna mantenere professionalità e rigore". Poi aveva anche confessato di essere rimasta colpita dalla storia di Yara Gambirasio. "Per Quarto Grado abbiamo raccontato l’arresto di Bossetti e le fasi del processo. Tra l’altro è un caso che non ha precedenti sul piano giudiziario e scientifico. Un’altra vicenda che sento molto vicina è quella di Chiara Pioggi. Ho conosciuto sua madre Rita con cui ho instaurato un rapporto di stima". E sulla possibilità di raccontare la cronaca nera ai bambini, compreso il piccolo Roberto Leone, la giornalista aveva le idee molto chiare nutrendo la speranza che i figli dovessero sì conoscere sempre la realtà dei fatti ma evitando di raccontarla in maniera "approssimativa": "Detto questo, preferirei che fossero raccontate fiabe il più a lungo possibile", ha concluso. Dopo aver postato su Instagram la fotografia del figlio, sono stati moltissimi i like ed i commenti degli estimatori in attesa della nuova puntata di Quarto Grado in onda questa sera.

© Riproduzione Riservata.