Amici 17/ Verso il serale, Emma Muscat pronta alla svolta? In attesa dell'annuncio di Maria De Filippi

23 marzo 2018 Anna Montesano

Amici di Maria De Filippi

Sta per concludersi un'altra settimana per i ragazzi della scuola di Amici 17, lasciando così spazio ad un'altra importante diretta. Sabato pomeriggio il gruppo dei ragazzi che hanno conquistato il serale è destinato ad allargarsi con nuovi ingressi dopo quello di Einar e Lauren. La modalità potrebbe essere la medesima della scorsa settimana: una sfida tra i "preferiti" dei professori, che serva a sciogliere i dubbi di tutti. Ricordiamo che, al momento, i primi nomi dei professori e, quindi, i più vicini al serale sono: Matteo per Giusy Ferreri; Carmen Ferreri (seppur in dubbio con Emma negli ultimi giorni) per Carlo Di Francesco; Biondo per Rudy Zerbi; Byan per Alessandra Celentano e Daniele per Veronica Peparini. Loro saranno quindi i protagonisti delle sfide di sabato per conquistare un posto al serale.

AMICI 17 SERALE: IN ARRIVO LE RIVELAZIONI DI MARIA DE FILIPPI

Nella scuola di Amici 17, in attesa dello speciale di sabato, i ragazzi stanno tutti avendo la possibilità di confrontarsi con Luca Tommassini, nuovo direttore artistico del serale. In particolare Emma Muscat ha sveltao il desiderio di poter anche tornare a ballare qualora arrivasse al serale, visto che ha alle spalle anni di scuola di danza classica e hip hop. Intanto proprio sabato, nel corso del nuovo speciale di Amici 17, oltre ai nuovi ingressi al serale, Maria De Filippi potrebbe finalmente annunciare le novità del format per questa edizione. Circolano infatti le indiscrezioni che parlano di addio sia ai coach per le due squadre, sia ai giudici. La De Filippi confermerà? E, se sì, come sarà strutturato quest'anno il serale?

