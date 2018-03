Ascolti tv 22 marzo, dati Auditel/ Flop The Voice, bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora

23 marzo 2018 Silvana Palazzo

Ascolti tv 22 marzo 2018

Debutto flop per The Voice, la cui quinta stagione ha fatto il suo esordio su Rai2 ieri. I dati Auditel sugli ascolti tv parlano chiaro: il talent show ha registrato la peggior percentuale nella sua storia, confermando la scarsa attenzione del pubblico e il fatto che sia un format che non entusiasma. Solo il 10,3% di share (2.465.000 spettatori) per il programma, più che doppiato dalla fiction Don Matteo su Rai1, che invece ha conquistato il 26% di share (6.065.000 spettatori). Addirittura ha fatto meglio il film Tiramisù in prima tv su Canale 5: ha raccolto il 10,5% di share (2.490.000 spettatori). L'anteprima di The Voice, durata cinque minuti, ha fatto registrare il 6,1% degli ascolti, mentre il finale, The Voice After, durato due minuti, il 9,7%. A intrattenere i telespettatori di Italia 1 il film Fast & Furious: 5,6% (1.328.000 spettatori). Elser - 13 minuti che non cambiarono la Storia ha invece raccolto su Rai3 uno share del 3.2% (796.000 spettatori). La sfida tra Quinta Colonna e Piazza Pulita è stata vinta dal programma di La7: share del 7,1% (1.357.000 spettatori) contro il 4,4% (885.000 spettatori) del programma di Rete4. Non va meglio a Celebrity Masterchef 2 su Sky Uno: 2% (541.000 spettatori).

ASCOLTI TV: TUTTE LE SFIDE A COLPI DI SHARE

Tra i dati interessanti ci sono quelli che riguardano il Daytime Pomeriggio: in 2,6 milioni hanno infatti atteso che Barbara d'Urso annunciasse il suo ritorno al Grande Fratello. Il suo programma, Pomeriggio 5, ha fatto registrare punte di 18,8% di share (nella seconda parte). Più bassa la percentuale registrata da La Vita in Diretta che ha raccolto il 15,6% nella seconda parte. Ad appassionare i telespettatori è anche la sfida nell'access prime time: in questo caso I Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 ha vinto con il 20,4% il confronto con Striscia la Notizia, il cui share invece è stato del 19,1%. Per quanto riguarda, invece, il preserale il calcio (l'amichevole di calcio Italia-Norvegia Under 21) su Rai2 ha fatto crescere L'Eredità - La Sfida, che ha avuto un ascolto medio di 3.709.000 spettatori per il 21.9% di share, mentre L'Eredità ha giocato con 5.573.000 spettatori per il 26.8% di ascolti. Avanti un Altro invece arriva al 22,6% di share. Al mattino, invece, Eleonora Daniele vince con Storie Italiane al 19% la sfida con Mattino Cinque, al 14% di share. Infine, la seconda serata: testa a testa tra Porta a Porta, 14,7% di share, e il ritorno del Maurizio Costanzo Show, 14,3% di share.

