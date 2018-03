BELLE EPOQUE/ Su Cielo il film con Jorge Sanz e Penelope Cruz (oggi, 23 marzo 2018)

Belle Époque, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Jorge Sanz, Fernando Fernan Gomez e Penelope Cruz, alla regia Fernando Trueba. La trama del film nel dettaglio.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST JORGE SANZ

Il film Belle Epoche va in onda su Cielo oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta nel 1992 da Fernando Trueba, regista spagnolo che ha portato al successo altre grandi pellicole cinematografiche come Two much - Uno di troppo, La scimmia impazzita, L'anno delle luci e La reina de Espana. Grazie a Belle Époque Trueba si è aggiudicato un premio Oscar come miglior pellicola cinematografica straniera del 1993. I protagonisti del film sono stati interpretati da attori spagnoli: Jorge Sanz, Fernando Fernan Gomez, Penelope Cruz e Miriam Diaz Aroca. Il regista Fernando Trueba, oltre ad essersi occupato della regia, ha anche curato il soggetto e collaborato alla stesura della sceneggiatura. Ha inoltre provveduto a produrre la pellicola. Belle Époque ha riscosso un successo internazionale senza precedenti per una pellicola cinematografica prodotta interamente in Spagna. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BELLE EPOQUE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La storia è ambientata nella prima metà del 900 spagnolo, nel periodo in cui la Spagna è prossima ad uno spaventoso e sanguinario conflitto civile. Quando l'esercito spagnolo inizia a reclutare uomini per combattere attivamente sul campo, Fernando, un giovane aiutante ed impaurito dalla guerra, decide di disertare nascondendosi in un vecchio Casolare di proprietà di Manolo. Quest'ultimo ha quattro figlie tutte infatuato di Fernando che sembra ricambiare le loro attenzioni. Il giovane finirà per frequentare tutte e quattro le donne, profondamente diverse da loro e caratterizzate da un fascino distinto e particolare. Alla fine ad avere la meglio sarà la più giovane delle quattro, Luz, di cui Fernando finirà per innamorarsi follemente.

© Riproduzione Riservata.