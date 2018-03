Cake Star - Pasticcerie in sfida/ Anticipazioni ultima puntata: Katia Follesa e Damiano Carrara a Napoli

Questa sera, venerdì 23 marzo, va in onda su Real Time l'ultima puntata di "Cake Star - Pasticcerie in sfida". Katia Follesa e Damiano Carrara saranno a Napoli.

23 marzo 2018 Valentina Gambino

Cake Star, la prima stagione si conclude a Napoli

Stasera, venerdì 23 marzo 2018, si concluderà la prima stagione di Cake Star: Pasticcerie in sfida. Dopo il primo ruolo nelle vesti di giurato a Bake Off Italia (e anche la versione Junior) Damiano Carrara è tornato quasi immediatamente con questo nuovo ruolo, appassionando gli estimatori. A tal proposito, il pasticcere toscano che ha trovato la sua fortuna in America, aveva affermato parlando di Katia Follesa: “È una bellissima persona ed è una professionista, poi mi fa schiantare dal ridere”. Su Real Time (canale 31 del digitale terreste) torna quindi per l’ultima volta, la trasmissione che vede alla base un’apoteosi deliziosa di dolci, torte ricercate e cioccolatini appetitosi. Nel viaggio-sfida tra le pasticcerie più note del Paese non sono di certo mancate le vere eccellenze partenopee ecco perché dopo Torino, Lucca, Bari, Catania, Bologna, Verona e Cagliari, stasera per la finalissima si arriverà a Napoli. A condurre anche stasera, ritroveremo Katia Follesa, definita dalla produzione “la cliente più esigente del piccolo schermo”, e Damiano Carrara, il pasticcere “più affascinante del nuovo e del vecchio continente”.

Cake Star, la prima stagione si conclude a Napoli

Nel corso di ogni puntata di Cake Star, tre pasticcieri si sono sfidati per conquistare il palato dei giudici e dei loro stessi “nemici”, ottenendo un punteggio da 0 a 5 stelle. Ogni concorrente viene giudicato per la pasticceria, il cabaret delle paste e il "pezzo forte". Chi ottiene più stelle passa di diritto al duello finale, che si svolge lontano dal proprio laboratorio. Il trionfatore della finale, oltre ad ottenere il titolo di miglior pasticceria della città, riceverà anche un premio in denaro del valore di 2mila euro. Questo venerdì 23 marzo, la bella Napoli verrà presentata al pubblico di Real Time, con il Golfo in primo piano ed i due conduttori che cantano la famosa “Funiculì Funiculà”. Tra le pasticcerie in gara, troveremo questa sera quella di Poppella che, a tal proposito, ha condiviso il video promo annunciando la sua partecipazione.

© Riproduzione Riservata.