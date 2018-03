Celebrity Masterchef Italia 2, eliminati e pagelle / Valerio Fayna, Serena e Lorenzo perdono il grembiule

Le pagelle e i concorrenti eliminati nella seconda puntata di Celebrity Masterchef Italia 2. Ecco cosa è accaduto ieri sera nella cucina più spiata di Italia.

Celebrity Masterchef

La seconda puntata di Celebrity Masterchef si apre col botto. Ritmi spumeggianti in cucina e affollamento ai fornelli. Orietta Berti si mette in evidenza con uno spiedino di mare, Valerio Fayna Spinella lavora sodo ma non riesce ad evitare l'eliminazione. Dopo Serena Autieri, è il giornalista di Sky Sport a lasciare il programma. La capasanta su crema di funghi di Anna Tatangelo conquista Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo. La showgirl diventa leader della squadra blu, mentre Daniele guida la brigata rossa. Nella sfida esterna, i rossi escono sconfitti e tornano in cucina per la terza eliminazione. Daniele si gioca il posto con Andrea e Lorenzo, si salva per un soffio dopo il verdetto dei giudici: "Lorenzo il tuo riso era troppo cotto e la carne bollita. Sei eliminato". Il secondo appuntamento su Sky Uno si chiude con le scintille tra Orietta Berti e Daniele. "Chi fa da se fa per tre" le parole della cantante, un modo garbato per manifestare il proprio dissenso nei suoi confronti.

I concorrenti eliminati

Dopo Serena Autieri, è stato Valerio Fayna Spinella ad abbandonare Celebrity Masterchef. Il suo dolce non è stato all'altezza e i giudici gli hanno tolto il grembiule. Una decisione che ha scosso il noto giornalista di Sky Sport, che sperava di poter proseguire: "E' stato un onore per me indossarlo, sono felice lo stesso. Mi dispiace abbandonare. Sono un essere umano e questo fallimento sicuramente mi insegnerà qualcosa". L'eliminazione di Fayna non lascia indifferenti i compagni, che lo abbracciano prima di rimettersi in gioco. L'Invention Test si è rivelato letale per Valerio, che si porta a casa comunque i complimenti dei giudici per il suo approccio umile e solare. Lorenzo, invece, paga a caro prezzo la pressione finale. Il verdetto di Cannavacciuolo non lascia spazio a dubbi: "La tua una cucina troppo impulsiva. Questo ti ha penalizzato, anche se sei un combattente vero". L'eliminazione è servita: "Peccato. Non sono riuscito ad esprimere il mio meglio, ma da domani si ricomincia. Non ho alzato la coppa ma ne esco soddisfatto".

Pareri dai social network

La versione Celebrity di Masterchef sta riscuotendo un buonissimo successo sui social network, come dimostrano i numerosi commenti dei fan sulla pagina facebook ufficiale dello show. La seconda puntata ha portato tre eliminazioni, provocando le reazioni dei telespettatori. Un utente non approva l'addio di Serena Autieri, punita a suo dire ingiustamente dopo un piccolo errore: "Non mi aspettavo fosse lei a dover lasciare. E' stata mandata via al primo errore". Un altro internauta sottolinea l'umilità e la simpatia del gruppo di celebrity selezionato dagli autori: "Finalmente un gruppo di persone simpatiche ed umili". In molti altri, invece, alludono ad un trattamento di favore per la bella Anna Tatangelo: "I concorrenti vecchi non hanno mai ricevuto un complimento come quello fatto alla Tatangelo dai giudici". Per la Tatangelo anche tanti attestati di stima e messaggi d'affettto da parte dei suoi fan.

© Riproduzione Riservata.