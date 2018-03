Chiara Ferragni e Fedez genitori, è nato Leone/ La nuova vita della coppia e i primi profili fake del bebè

Chiara Ferragni e Fedez immersi nella nuova vita da genitori. È nato il piccolo Leone Lucia Ferragni e sul web sono già nati i primi profili fake del bebè

23 marzo 2018 Anna Montesano

Il Royal Baby del web è nato e da giorni, ormai, non si parla d'altro. Leone Lucia Ferragni ha solo tre giorni di vita ma è già una vera star del web. D'altronde quando si è il figlio, per giunta il primogenito, di Chiara Ferragni e Fedez, non potrebbe essere altrimenti. C'è chi si aspettava un parto in diretta su Instagram, chi quindi è rimasto deluso che il tutto non sia stato comunicato mentre accadeva, ma la delusione è stata breve perchè Fedez e Chiara hanno poi iniziato a condividere con i loro milioni di fan i primi attimi di vita di Leone e soprattutto i primi da genitori. E mentre la blogger inizia a protestare sul web contro i profili falsi già nati su Instagram a nome del suo bebè, Fedez si immerge nella vita da papà del piccolo Leone Lucia Ferragni che, col cuore colmo d'emozione e in uno scatto dolcissimo, ha definito "Come me ma senza difetti".

NUOVA VITA DA GENITORI PER FEDEZ E CHIARA

Iniziano ora le notti insonni per Fedez con Chiara Ferragni per il piccolo Leone, come da lei testimoniato sui social con le immagini dell'ultimo allattamento alle 4e06 del mattino, insieme alle prime prime emozioni. Chiara Ferragni aveva raccontato, di recente, le sfide da affrontare nel diventare genitori: "Credo che diventare genitori sia la sfida più grande, ma anche quella che ci darà i riconoscimenti e le soddisfazioni più grandi. Siamo entusiasti e ovviamente anche un po’ spaventati, ma siamo fortunati: saremo aiutati dalle nostre madri, dagli amici e da una tata. I due, al momento negli Stati Uniti, faranno rientro a Milano, dove li attende la nuova casa. Una casa per tre e non da coppia come era invece l’attico di CityLife del rapper. Ricordiamo che le nozze, secondo le ultime indiscrezioni, verranno celebrate ad agosto, in Sicilia.

