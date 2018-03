Cyrano, L'amore fa miracoli/ Anticipazioni prima puntata: tra letteratura e risposte (23 marzo)

Cyrano - L'amore fa miracoli: oggi, venerdì 23 marzo, in onda sulla terza rete di Casa Rai, la prima puntata con Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini.

23 marzo 2018 Valentina Gambino

Cyrano - L'amore fa miracoli

Questa sera, arriva nel prime time della terza rete Rai "Cyrano - L'amore fa miracoli". Il programma condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini è stato definito una educazione sentimentale in otto tappe. A partire dalle 21.15 circa, si apriranno i battenti nel nuovo esperimento televisivo che riconsegnerà l'attrice romana alla televisione dopo la sua passata esperienza di giurata ad Amici 16. In ognuno degli appuntamenti, verranno prese in considerazione le lettere più interessanti arrivate alla "Posta del Cuore" del programma. Con i loro protagonisti poi, si parlerà anche delle storie d'amore che hanno fatto la cronaca e Gramellini strizzerà l'occhio alla letteratura, cercando di comprendere se i grandi classici sono in grado oppure no di rispondere agli spinosi interrogativi dei giorni nostri. Il giornalista poi, concluderà ogni puntata con una bella favola della buonanotte. Massimo Gramellini, intervistato da “IlLibraio.it”, ha voluto spiegare come è nata l’idea del programma: “Avete presente la celebre frase di Re Artù ‘Siamo stati costretti ad andare nel mondo in cerca di avventure perché non eravamo più capaci di viverle nei nostri cuori’? Ecco, volevo proprio tornare lì dentro; volevo un viaggio che avesse come presupposto l’amore: l’amore che non ha un perché, ma è il perché. Com’è possibile che ogni volta che si parla di sentimenti si scivola sempre nel pettegolezzo, nel morboso, tra imbarazzi e superficialità? La sfida che si lancia Cyrano è di far parlare il cuore seriamente, senza vergogna, divertendoci, emozionandoci, commuovendoci”.

Cyrano, ospiti e cast del programma di Rai3

Massimo Gramellini poi, durante la sua intervista per “Il Libraio”, ha anche affermato l’importanza di portare i libri in televisione: “A volte ci dimentichiamo che lì dentro, a saperli leggere, ci sono tutte le risposte alle nostre domande. Anche a quelle che non sapevamo di avere”. Tra gli ospiti di Cyrano, anche scrittori ma soprattutto personaggi. “Volevo che a parlare fossero le storie, i protagonisti, non i loro narratori. Nella prima puntata, ovviamente, comincerò con Cyrano: chi era davvero l’inventore della frase ‘Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole T’amo’? Quanto è contemporanea la sua figura, quanto è eroica, complessa e struggente?”. Insieme a Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini ci saranno anche Margherita Vicario (e la sua band) e Malcom Pagani. La regia è curata da Fabio Calvi.

