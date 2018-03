Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio/ Alle Ville Ponti di Varese: location principesca per la coppia

Daniele Bossari e Filippa Lagerback: matrimonio alle Ville Ponti di Varese il prossimo 1° giugno. La coppia sceglie la tranquillità della provincia per il iorno del fatidico sì.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposeranno alle Ville Ponti di Varese il prossimo 1° giugno. Si tratta di una location principesca che la coppia ha scelto per regalare ai propri ospiti una giornata indimenticabile. Come fa sapere Il giorno, Le Ville Ponti di Varese sono formate da tre edifici distinti e arredati in stile diverso, Villa Andrea, Villa Napoleonica e le Sellerie immersi in un grande parco. Il luogo avrebbe convinto la coppia per la tranquillità della zona in cui si trova. Daniele Bossari e Filippa Lagerback vivono proprio dalle parti di Varese e hanno optato per la provincia non volendo sposarsi nel traffico della città. I preparativi per il grande giorno, dunque, fervono. Quello dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 2018 e del volto femminile di Che tempo che fa è uno dei matrimoni più attesi. Ad occuparsi di tutto è Enzo Miccio a cui gli sposi hanno affidato l’organizzazione dell’evento.

GLI OSPITI VIP DI DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK

Alle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback parteciperanno non solo le rispettive famiglia, ma anche i tanti amici e colleghi di entrambi. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, sicuramente arriveranno Lorenzo Flaherty, testimone dello sposo, Luca Onestini e Raffaello Tonon con cui Bossari aveva legato tantissimo. Non mancheranno, poi, Ilary Blasi e Alfonso Signorini così come Alessia Marcuzzi legata agli sposi da una vecchia amicizia. Anche Mara Venier potrebbe essere tra gli ospiti mentre ci saranno sicuramente anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, da anni colleghi della svedese più amata dagli italiani. Tutto, dunque, è pronto per il giorno del fatidico sì. L’attesa, ora, è per l’abito che indosserà Filippa. Bellissima, bionda, con un fisico longilineo e asciutto, potrà sicuramente permettersi qualsiasi modello.

