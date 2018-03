Elena Santarelli e il tumore del figlio/ Sfogo sui social: “Nessuno deve dirmi cosa fare con lui”

Elena Santarelli sbotta sui social dopo il duro messaggio di una signora: il lungo sfogo della showgirl e la sua richiesta ai fans come segno di rispetto per lei e il figlio.

23 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Elena Santarelli

Elena Santarelli sbotta sui social dopo l’ennesimo messaggio negativo. Da quando ha deciso di rendere pubblica la malattia del figlio, la showgirl è continuamente sotto la lente d’ingrandimento dei followers, pronti a giudicare ogni sua singola mossa. Elena ha deciso di parlare apertamente della malattia del figlio per sensibilizzare l’opinione pubblica su un argomento importante come la ricerca e fare così del bene. Molti utenti hanno capito il messaggio della showgirl mentre altri non perdono occasione per indirizzarle messaggi, in alcuni casi, negativi. Di fronte all’ennesimo messaggio di una signora che ha giudicato il suo comportamento, la Santarelli che sta lottando insieme al figlio e al resto della sua famiglia contro la malattia dimostrando una grandissima forza, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Su Instagram Stories, infatti, Elena non ha usato giri di parole per chiedere rispetto per quello che sta affrontando. “Sei stata una cafona”, le ha scritto una signora che, dopo averle inviato un messaggio, si aspettava una sua risposta. La replica di Elena non è tardata ad arrivare.

LO SFOGO DI ELENA SANTARELLI SUI SOCIAL

“Ti avevo scritto un messaggio di incoraggiamento e di vicinanza al tuo dolore […] e nemmeno il buon senso di rispondere” – scrive una signora a cui Elena Santarelli ha deciso di rispondere in modo diretto – “Io non credo di essere una maleducata. Leo non immagina neanche i messaggi che mi arrivano, non posso leggerli o rispondere a tutti e mi creda che non è egoismo. Lei non immagina neanche cosa provo dentro. Lei non si rende conto del bagno di dolore che affronto ogni giorno e trovo ingiusto che mi debba ancora una volta giustificare”. Stanca di dover continuamente rispondere a chi crede di sapere tutto della sua vita, desiderosa di poter vivere tranquillamente e di poter affrontare la malattia del figlio senza doversi preoccupare del giudizio altrui, Elena conclude il suo sfogo con una richiesta esplicita: “lasciatemi in pace e soprattutto non voglio parole di pietà per mio figlio, grazie”. Dopo lo sfogo, sono tanti i commenti di solidarietà che la Santarelli sta ricevendo sul suo profilo Instagram.

