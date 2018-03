Francesco Monte, parole speciali per Maria De Filippi/ "Grazie a lei ho superato la morte di mia madre"

Francesco Monte, parole speciali per Maria De Filippi ai microfoni del Maurizio Costanzo Show: l'ex tronista svela come è riuscito a superare il dolore per la perdita di sua madre.

23 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte

Francesco Monte non smetterà mai di ringraziare Maria De Filippi per averlo aiutato nel periodo più difficile della sua vita. Mella prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, l'ex tronista ha toccato uno degli argomenti più dolorosi ovvero la morte della madre. Accompagnato dal padre, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 ha parlato dell'adorata mamma, scomparsa quando era sul trono di Uomini e Donne. Nonostante siano passati degli anni, Francesco Monte sente ancora dentro di sé un grande vuoto che, forse, nessuno riuscirà mai a colmare. “Non riesco a quantificarlo. E’ un vuoto che porto dentro” – ha detto l’ex tronista che ha poi aggiunto – “I miei genitori non ci hanno fatto mai mancare nulla e ci hanno spronato a seguire i nostri sogni, senza imposizioni. Da quando è mancata mamma, con mio padre si è creato un rapporto diverso. Lui è un mio amico”. Il padre Angelo, seduto al suo fianco, alla domanda di Maurizio Costanzo su che tipo di figlio sia Francesco Monte, ha detto: “Francesco è stato un bravo figlio, amorevole e attento. La morte di mia moglie è stata traumatica, la mia famiglia si è ristretta ma è sempre stata unita”.

LE PAROLE DI FRANCESCO MONTE PER MARIA DE FILIPPI

La perdita della madre è stato un dolore enorme per Francesco Monte che è riuscito ad andare avanti non solo grazie al sostegno del padre, ma anche di Maria De Filippi, diventata per lui una zia. Con la moglie di Maurizio Costanzo, l’ex tronista ha un rapporto davvero speciale come ha dichiarato qualche tempo fa ai microfoni del settimanale Vero: “Solo grazie a Maria De Filippi sono riuscito a superare questo dolore. Lavorare con lei mi ha aiutato a distrarmi e non pensare al lutto. Nei confronti di Maria provo un amore speciale. Soprattutto perché mi è stata vicina in un momento particolarmente difficile della mia vita. Ovvero la morte di mia madre”. Parole importanti confermate dalle dichiarazioni che Monte ha rilasciato a Maurizio Costanzo. Molto legato alla De Filippi, il nome di Francesco è stato anche nuovamente accostato a Uomini e donne prima che cominciasse la sua storia con Paola Di Benedetto. Pur non tornando sul trono, dunque, Monte resterà sempre legato a Queen Mary.

