Fuori onda Costantino della Gherardesca/ The Voice of Italy 2018, video: spara su Flavio Insinna e Panicucci?

Federica Panicucci e Flavio Insinna nel mirino di Costantino della Gherardesca nella prima puntata di The Voice of Italy 2018, gaffe o gag? Ecco cosa è successo.

23 marzo 2018 Hedda Hopper

Costantino Della Gherardesca

Scandalo o scherzo? Sicuramente il secondo visto che chi conosce Costantino della Gherardesca sa bene che il conduttore osa e quando lo fa lo fa sicuramente bene. La sua conduzione ieri ha regalato una ventata di novità alla nuova edizione di The Voice of Italy e ha saputo regalare al pubblico (e allo stesso Al Bano che non ha capito ancora il funzionamento del "gioco") cinque minuti da brivido. J-Ax ha finto di trovare sui social un fuori onda finito in tv per caso e tutti i giudici si sono subito stretti intorno al suo device per scoprire di cosa si stava trattando. Costantino grida, urla, strepita, ce l'ha con i giudici, con Al Bano che sembra più "rincogl***ito" di Ornella Vanoni, ce l'ha con Cristina Scabbia ("una sola") e anche con i presunti parenti del talento in gara rei di piangere in pieno stile Zecchino D'oro. Una sfuriata che riporta subito alla mente degli spettatori i famosi "fuori onda" finiti a Striscia la Notizia a cominciare da Flavio Insinna e finendo a Federica Panicucci.

FUORI ONDA IN PIENO STILE FLAVIO INSINNA E FEDERICA PANICUCCI?

"Questi 4 imbecilli mi affossano la carriera (...) Renga sta messo peggio della Bertè, Dove trova queste c***o di battute J-Ax? Cristina Scabbia è una sola come Heather Parisi, e poi allontana anche il truccatore di turno". Queste sono alcune delle dichiarazioni di Costantino della Gherardesca che si finge dispiaciuto quando J-Ax lo mette davanti a fatto compiuto. Ma la finta gag del fuori onda non finisce qui e quando i giudici guardano il video, Costantino rilancia "Regista montalo che è l'unico spettacolo che abbiamo visto in questo programma". Forse il conduttore non è felice di essere alla conduzione di questo programma? La sua impronta comunque è visibile e, a parte gli scivoloni di Al Bano e le battute di J-Ax, sembra davvero essere l'unica novità di questa edizione. Clicca qui per vedere il video del momento.

