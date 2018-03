Grande Fratello Nip, ufficiale la conduttrice/ Barbara D'Urso! E se fosse un flop come Io ballo?

Alla fine Mediaset è riuscita a convincere Barbara D'Urso che ha deciso di dire sì alla conduzione del Grande Fratello dopo mesi di lusinghe e avances. Ecco i dettagli

23 marzo 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso

Mediaset punta a vincere facile ma sicuramente Barbara D'Urso rischia tutto con questo sì. Grande Fratello nella sua versione nip ha perso ormai verve e spettatori nel corso degli anni e mentre la versione poveri mortali è andata sempre più giù, quella dedicata ai vip ha toccato vette inaspettate grazie a personaggi importanti ma, soprattutto, alla conduzione di Ilary Blasi. Questo significa che Barbara D'Urso sarà in grado di trovare la leva che solleverà il Grande Fratello Nip in onda dal prossimo mese di aprile. Mediaset lo spera ed è per questo che ha deciso di optare per la conduttrice napoletana che, però, dovrà metterci la faccia, oltre il "cuore", per cercare non solo di portare il reality ai livelli di un tempo ma anche di macinare ascolti proprio come fa tutti i pomeriggi su Canale 5, ma se così non fosse? Il rischio di fallire c'è e lei stessa lo sa bene dopo la chiusura anticipata del suo Io Ballo ormai sei anni fa proprio per via dei pochi ascolti. Barbara D'Urso segnerà un ritorno ad altissime vette o dovrà mestamente accontentarsi di un'edizione che si trascinerà per alcune settimane per poi segnare per sempre la fine di un'epoca e di un reality che ha, di fatto, cambiato la storia della televisione ormai oltre 15 anni fa?

LE SUE EDIZIONI SONO QUELLE DEI RECORD

Dopo aver condotto tre edizioni del Grande Fratello, quelle tra il 2003 e il 2004, Carmelita riprende il timone, subentrando a Barbara Palombelli che - secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano - avrebbe rifiutato l'incarico sul rush finale. Carmelita “piazza ancor di più le tende” su Canale 5: come riportato dal Corriere della Sera, per tutta la durata del reality manterrà il timone dei suoi programmi, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ma davvero questa è la scelta più giusta per Mediaset? Noi siamo sicuri di sì. La napoletana sa bene come gestire i suoi "ragazziiiiiiii" e sa tenere le redini dei reality visto che alle spalle ha non solo la conduzione del Grande Fratello ma anche quella della Fattoria e di Reality Circus, sempre portando a casa ascolti ottimi. Proprio in una delle sue edizioni del Grande Fratello Nip, la conduttrice riuscì ad entrare nella storia portando a casa ascolti superiori addirittua al suo diretto concorrente, il Festival di Sanremo. Sono sue le edizioni delle crisi di Patrick Ray Pugliese, delle polemiche su Floriana Secondi e la sua vittoria, ma anche quelle che hanno lanciato alcuni volti noti come quelli di Luca Argentero, Serena Garitta e Katia Pedrotti. Siamo sicuri che anche questa nuova edizione sarà ricca di record, colpi di scena e di tanto trash. Mediaset vuole vincere facile e ha fatto bene a puntare tutto su di lei soprattutto dopo quello che è successo con L'Isola dei Famosi e Alessia Marcuzzi. Spalle larghe su cui poggiare le polemiche e il coraggio di metterci la faccia, a Barbara D'Urso questo lo dobbiamo, sempre.

MESI DI DURO LAVORO PER LA CONDUTTRICE

Mesi di duro lavoro attendono Barbara D’Urso. Dal 23 aprile (salvo cambiamenti), Carmelita sarà al timone della nuova edizione del Grande Fratello. Un impegno importante per la conduttrice che, tuttavia, non rinuncerà ai suoi programmi, Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Il Grande Fratello viene trasmesso da Roma e per condurre il reality, la D’Urso dovrebbe fare la pendolare tra Roma e Milano. E’ probabile, tuttavia, che Domenica Live e la puntata del lunedì di Pomeriggio Cinque vengano trasmessi da Roma per facilitare le prove della conduttrice per il Grande Fratello. Nelle prossime settimane, dunque, Barbara avrà davvero poco tempo libero e trascorrerà la maggior parte delle sue giornate nei corridoi di Mediaset. Nonostante tutto, però, la D’Urso è ben felice di aver detto sì a Mediaset che, da anni, le riconosce gratificazioni e complimenti. Dopo gli ottimi ascolti che continua a fare con i suoi due programmi storici, la D’Urso si ripeterà anche con il Grande Fratello? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VITTORIA SICURA PER MEDIASET?

Potete prendere lo champagne o sparare i fuochi d'artificio che sono rimasti lì in attesa della notizia delle notizie: Barbara D'Urso torna in prima serata dopo il flop del suo programma ballerino e lo fa con la versione nip del Grande Fratello. Il suo percorso vintage sembra averle portato bene e alla fine Mediaset è andata sulla scelta più ovvia (almeno dopo una carrellata di no). Diciamo pure che Barbara D'Urso, almeno secondo i rumors circolati in questi giorni, non è stata proprio la prima scelta dei vertici di casa Mediaset, ma che sicuramente dopo i presunti no di Belen Rodriguez e Barbara Palombelli, hanno deciso di confermare tutto e dare l'annuncio ufficiale tramite comunicato che, in parte, recita: "Il capostipite di tutti i reality sarà in onda in aprile e verrà affidato alla star che lo aveva guidato per tre edizioni contribuendo a lanciarlo definitivamente nel panorama televisivo italiano". La signora del trash, in grado di trasformare il grigiore della cronaca in qualcosa di eclatante e di rendere interessante all'occhio del gossip anche argomenti triti e ritriri, lei non vuole applausi ma sa bene come vantarsi per i suoi ascolti, per le sue esclusive, per le sue ospitate tv che rendono interessante anche i programmi "meno vicini al suo" (vedi Quinta Colonna) e tutto questo tornerà in prima serata a partire dal prossimo 23 aprile (sembra).

BARBARA D'URSO DEVE METTERE DA PARTE BALLANDO CON LE STELLE?

Barbara d'Urso nuova conduttrice del Grande Fratello Nip. C'è grande curiosità sulla nuova edizione targata “Carmelita”. Un gran bel colpo quello di Mediaset: l'azienda è riuscita a convincere la conduttrice. Non è andata così in Rai, dove si è a lungo discusso della possibile comparsa di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. La voce è stata confermata dalla stessa conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live: «È la verità, l'invito mi è stato fatto da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L'invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione, vedremo», ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo Dagospia a bloccare l'ospitata è qualcuno di Viale Mazzini. Barbara d'Urso è la grande protagonista degli ultimi rumors televisivi: negli ultimi giorni si è parlato ad esempio di possibili tensioni con Silvia Toffanin. Lo ha fatto Striscia la Notizia, ma Carmelita ha smentito nell'intervista sopracitata, spiegando che si tratta di una fake news e garantendo che i rapporti con la moglie di Piersilvio Berlusconi sono ottimi.

© Riproduzione Riservata.