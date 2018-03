IL PATTO DEI LUPI/ Su Iris il film con Vincent Cassel (oggi, 23 marzo 2018)

Il patto dei lupi, il film in onda su Iris oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Jacques Perrin, Emilia Dequenne, alla regia Christophe Gans. La trama del film nel dettaglio.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE MONICA BELLUCCI

Il film Il patto dei lupi va in onda su Iris oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 22.55. Prodotta in Francia nel 2001 per la regia di Christophe Gans, la pellicola è ambientata nella seconda metà del 1700 in Francia. Un terribile mostro di cui nessuno conosce le reali sembianze, minaccia la vita tranquilla e spensierata di un piccolo paesino situato nella provincia di Gevaudan, seminando morte e distruzione. Parte della narrazione è ispirata alla leggenda legata alla famosa bestia del Gevaudan, che terrorizzato la Francia per diversi anni. Alcuni dei personaggi principali nella pellicola sono stati interpretati da grandi attori cinematografici francesi di livello internazionale come Jacques Perrin, Emilia Dequenne e Philippe Nhaon. Nel cast è presente anche una delle attrici italiane più famose al mondo ovvero, Monica Bellucci. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL PATTO DEI LUPI, LA TRAMA DEL FILM

Un mostro famelico e misterioso sta gettando nel panico gli abitanti nella regione dello Gévaudan, in Francia. In pochi mesi il mostro ha ucciso centinaia di persone e nessuno è riuscito ad eliminarlo o catturarlo. La situazione è ormai diventata insostenibile e così la difficile missione di uccidere la belva viene affidata a Gregoir De fronsac, un abile mercenario che dovrà uccidere la belva e liberare la Francia da un vero e proprio incubo. Quando il cavaliere sembrerà essere vicino alla risoluzione del caso, egli dovrà tempestivamente abbandonare la regione, per via di uno scandalo di cui sarebbe stato protagonista assieme a due donne del posto. Diverse settimane dopo riuscirà a fare ritorno nella ragione della Gevaudan grazie all'aiuto di Marianne, una delle donne di cui Gregoire si è innamorato. Questa volta sarà in grado di catturare la bestia?

