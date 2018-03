Ida Platano/ Uomini e Donne: la dama vuole lasciare il programma. Gianni Sperti fa il tifo per lei

Uomini e Donne, trono over: dopo l'ennesimo litigio con Riccardo Guarnieri, Ida Platano annuncia di voler lasciare il programma. Gianni Sperti raggiunge la dama dietro le quinte.

23 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida Platano

La bella dama Ida Platano è stata protagonista della puntata di ieri del trono over di Uomini e Donne. Dopo la segnalazione - che avrebbe fatto Sossio Aruta - Ida e Riccardo Guarnieri sembrano aver ritrovato la serenità: nonostante il loro rapporto continui a essere complicato, Riccardo ha fatto una sorpresa a Ida andandola a trovare a Brescia. Hanno trascorso due giorni insieme: “Mi è sembrato di rivedere il Riccardo di qualche mese fa…”, ha racconta Ida, senza riuscire a trattenere il sorriso. Ma la felicità della dama è stata presto spenta da Maria De Filippi che ha annunciato l’arrivo di una donna che vuole conoscere Riccardo: “Non abbiamo un’esclusiva”, ha detto il cavaliere guardando Ida, che ha perso subito il sorriso. Sossio - il suo rivale numero uno - gli ha dato del buffone, e Tina ha rincarato la dose: “È una mancanza di rispetto e una scorrettezza”. Ida è tornata a sedersi al suo posto, scura in volto, mentre in studio è entrata Beatrice che Riccardo ha congedato presto. Ma il danno è stato fatto: Ida “si è vendicata” chiedendo di ballare con Sossio!

Ida vuole lasciare il programma

Riccardo ha reagito alla provocazione mandandola a quel paese, poi quando è finita la musica si è rivolto alla dama: “Puoi riprendere la conoscenza con lui… con me hai chiuso!”. Tina lo ha attaccato duramente accusandolo di voler fare il comodo suo, mentre Ida ha lasciato lo studio. Quando la dama è rientrata, Sossio ha attaccayo nancora Riccardo: “Ma possibile non capisca che lei balla con me per farlo ingelosire?”. Anche Salvatore ha criticato il tarantino , insensibile alle reazioni emotive di Ida, ormai sull’orlo delle lacrime. Nella puntata di oggi, venerdì 22 marzo, Ida annuncia di voler lasciare il programma: “Non ce la faccio a tollerare tutto questo…”, dice la dama prima di uscire dallo studio. Gianni Sperti la raggiunge e la invita a non darla vinta a Riccardo, perché lei è una donna forte. Quando Riccardo si decide a raggiungere Ida dietro le quinte viene apostrofato da Tina con un “Vergognati”. Clicca qui per vedere il video. Sui social, i fan di Uomini e Donne fanno il tifo per Ida: “Comunque Riccardo tu che fai entrare una signora guarda. Ma dopo tutto quello che ti ha detto Ida, per tutto quello che prova Ida...tu fai entrare una signora?! Non ho più parole!”, “Comunque Ida è meravigliosa. È davvero meravigliosa” e “Ida tieni duro e fuggi via”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter.

© Riproduzione Riservata.