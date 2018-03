Kate Middleton in maternità/ Ultimo impegno pubblico prima del parto

Kate Middleton in maternità: mancano poche settimane alla nascita del terzo figlio della coppia reale e per la duchessa è arrivato il momento di fermarsi con gli impegni ufficiali.

23 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Kate Middleton

Mancano ormai poche settimane alla nascita del terzo “royal baby”, figlio di Kate Middleton e William d’Inghilterra. Come accaduto anche per il primogenito George (5 anni il prossimo 22 luglio) e per Charlotte (3 anni il 2 maggio), a circa un mese dal parto per Kate è tempo di fermarsi con gli impegni ufficiali ed entrare in maternità, come ha annunciato Kengsington Palace. L’ultima uscita pubblica con il pancione è avvenuta ieri, giovedì 22 marzo, in occasione delle celebrazioni per il Commonwealth. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato un look molto semplice e comodo: jeans scuri e soprabito chiaro. In mattinata William e Kate hanno partecipato a un evento a sostegno di SportsAid presso il Copper Box, nell’Olympic Park di Londra. Qui, insieme a un gruppo di atleti disabili, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno assistito a una partita di basket. La giornata poi è proseguita con il pranzo al St Luke’s Community Centre di London, dove con un grembiule legato in vita, Kate ha aiutato alla preparazione insieme al marito William.

Quando nascerà il royal baby?

Da Kensington Palace, al momento, non sono ancora arrivati dettagli sulla data presunta del parto, come invece avvenne per i primi due figli della coppia reale. Il royal baby potrebbe nascere in concomitanza del compleanno della regina, il 21 aprile, o il 23 aprile in occasione di San Giorgio (patrono dell’Inghilterra), onomastico del primogenito di William e Kate. Quel che è certo è che per il matrimonio dello zio Henry e Meghan Markle, il prossimo 19 maggio, il bambino sarà nato. I bookmaker, intanto, si scatenano sul nome: Albert, Arthur e John sono tra i più quotati in caso fosse un maschio; Alice, Mary e Victoria i preferiti per una bambina. Salvo cambi di programma, il royal baby nascerà al St. Mary Hospital di Londra, dove sono nati George e Charlotte.

© Riproduzione Riservata.