LA RAGAZZA DEL DIPINTO/ Su Canale 5 il film con Gugu Mbatha-Raw (oggi, 23 marzo 2018)

La ragazza del dipinto, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Gugu Mbatha-Raw, Sam Reider e Tom Felton, alla regia Amma Asante. Il dettaglio.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST GUGU MBATHA-RAW

Il film La ragazza del dipinto va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Amma Asante e racconta la vita di Dido Elizabeth, nata dalla relazione tra un nobile aristocratico britannico e una donna di colore. La sua vita sarà condizionata dalle leggi razziali in vigore in Inghilterra nel 1700 e dal colore della sua pelle. A interpretare il personaggio di Dido Elizabeth Belle è Gugu Mbatha-Raw, attrice inglese apparsa in film come Miss Sloane, Giochi di potere, La bella e la bestia, The Cloverfield paradox e Nelle pieghe del tempo, film che uscirà al cinema nel 2018, diretto da Ava Duvernay. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA DEL DIPINTO, LA TRAMA DEL FILM

Da una relazione clandestina e non ufficiale tra Lord Mansfield e una giovane affascinante domestica di colore, nasce la bella Dido Elizabeth. Quest'ultima cresce negli aghi della nobiltà britannica del 1700. Tuttavia, anche dopo la scomparsa prematura di suo padre, Dido per via del colore della sua pelle non può godere appieno del suo patrimonio milionario, ereditato diritto a suo padre. Ancora adolescente Dido è costretta a trasferirsi nella dimora di suo zio, crescendo accanto a Lady Elizabeth sua cugina. Intanto Dido finisce per innamorarsi di John, giovane avvocato che sta aiutando suo zio nella risoluzione di un caso molto complesso che riguarda la morte alcuni schiavi di colore, probabilmente gettati in mare ancora vivi con l'obiettivo di intascare il premio assicurativo. Con l'aiuto di Dido, John deciderà di appoggiare la compagnia assicurativa convincendo allo stesso tempo suo zio a pronunciare un verdetto finale a favore degli assicuratori, gettando così le basi per l'eliminazione della concetto di schiavitù in Gran Bretagna. Nell finale Dido e John si sposano ,coronando il loro sogno d'amore.

