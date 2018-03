La pizza Margherita di Carlo Cracco/ Bruno Barbieri ammette: "L'ho mangiata, la sua filosofia mi è piaciuta"

La pizza Margherita di Carlo Cracco continua a far discutere il web. Bruno Barbieri ammette di averla mangiata e confessa: "Mi è piaciuta la sua filosofia"

23 marzo 2018 Anna Montesano

La pizza Margherita di Carlo Cracco

Si torna a parlare della ormai famosa e tanto discussa pizza Margherita di Cracco. Un argomento che Barbara D'Urso porta all'ordine del giorno nella sua nuova puntata di Pomeriggio Cinque ma che ieri anche Alessandro Cattelan nel suo noto show, "E poi c'è Cattelan", ha deciso di affrontare. Soprattutto perchè un famosissimo chef, che tanti anni ha lavorato con Carlo Cracco, è stato suo ospite: Bruno Barbieri. Al giudice di Masterchef Italia è stato chiesto un parere sulla pizza che tante polemiche ha suscitato sul web e Barbieri svela di averla proprio di recente assaggiata. "Andare da Cracco a mangiare la pizza è come andare da Armani a farsi fare l'orlo" esordisce cojn una battuta Bruno Barbieri, che proprio ieri il pubblico ha seguito anche nella nuova puntata di Celebrity Masterchef Italia 2.

IL PENSIERO DI BRUNO BARBIERI SULLA PIZZA DI CRACCO

La rivisitazione e personalizzazione della famosissima Margherita fatta da Carlo Cracco, trova però anche i complimenti di Bruno Barbieri. Lo chef con sette stelle Michelin a carico, segue in qualche molto la strada avviata già Gino Sorbillo, rinomato nel mondo proprio per la sua pizza, che è sceso in campo in difesa della bravura di Cracco: "Mi è piaciuta la filosofia, onesta e semplice, che sta dietro a quella creazione. - ammette Barbieri - La sua pizza contiene i suoi punti di vista, quegli stessi che lo hanno contraddistinto in questi anni e reso un personaggio televisivo molto amato. Lui, peraltro, non ha mai dichiarato nel menu di fare una pizza napoletana". Un'opinione che, tuttavia, continua a non trovare concorde il popolo del web.

