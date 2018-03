Laura Pausini e Paolo Carta/ Dedica d’amore per l’anniversario: “Sei il sorriso più bello del mondo… Ti amo!”

Laura Pausini e Paolo Carta, la dedica d’amore per l’anniversario dei 13 anni insieme: “Sei il sorriso più bello del mondo… Ti amo!”, fan impazziti e tour mondiale alle porte.

23 marzo 2018 Valentina Gambino

Laura Pausini e Paolo Carta

Sono 13 anni che Laura Pausini e Paolo Carta stanno insieme. Carriera, amore e soddisfazioni, con una dedica social che ha fatto impazzire tutti quanti. L'artista emiliana, fuori con il suo nuovo progetto discografico dal titolo “Fatti sentire”, ha voluto nuovamente chiarire i sentimenti che prova per il compagno e padre della loro primogenita, la piccola Paola che oggi ha cinque anni. "Amore lo so che il nostro amore è nostro e non dei social network ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi - scrive la Pausini su Instagram - 13 anni sono pochi se penso a quante volte ancora sono pronta a dirti Ti Amo. Buon anniversario sorriso più bello del mondo". Laura Pausini e il compagno stanno insieme dal 2005 e nel 2012 avevano annunciato di aspettare la loro prima figlia. Il chitarrista viene fuori già da un precedente matrimonio alle spalle ma la felicità a 360° l'ha raggiunta solo tra le braccia dell'artista di Faenza.

Laura Pausini e Paolo Carta: pronti per il tour mondiale

Il nuovo disco di Laura Pausini è stato prodotto anche da lei e il compagno Paolo Carta e così, anche intervistata da 105 Friends in Radio, l'artista ha commentato la loro storia: "Il fatto che solo a parlarne mi brillano gli occhi è una cosa meravigliosa". Dopo il tour mondiale, Laura Pausini è pronta per la doppia data a Roma (il 21 e 22 luglio) e sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo: "Dopo due giorni mi sono un po' pentita. Quando ti dicono 'sei la prima donna...' è sempre piacevole, ma finché non ho visto i primi numeri delle vendite c'è stata un po' di ansia. È una grande responsabilità. Adesso che so come vanno le vendite, sono contenta". Le soddisfazioni lavorative e artistiche della cantante, le servono anche per incoraggiare gli altri. Ecco perchè, "Fatti sentire" nasce proprio come un invito da diffondere a chiunque, lei in primis: "Anch'io, come molte persone, sembro forte ma sono fragile. Voglio spronare la gente, dire 'fatti sentire, fai vedere chi sei come sei. Non ti preoccupare se non sei come gli altri ti vorrebbero'. Prima di essere una cantante, sono una persona. Molto spesso anch'io sono debole, quindi quando qualcuno mi critica, mi chiedo 'come faccio a piacergli? Cosa ho sbagliato? Forse posso cambiare?'. La risposta, molto spesso, è no".

