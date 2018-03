Linus bestemmia a Deejay Chiama Italia?/ Video, un fuori onda lo incastra!

Linus ha bestemmiato a Deejay Chiama Italia nel corso della diretta di oggi, 23 marzo 2018? Errore dello speaker durante un fuori onda, un video lo incastra

23 marzo 2018 Anna Montesano

Linus e Nicola Savino

Problemi e polemiche in arrivo per Linus. Pare che il famosissimo speaker radiofonico abbia bestemmiato durante una diretta tv di Deejay chiama Italia. Tutto accade questa mattina, durante la solita diretta della trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino che, ricordiamo, oltre ad andare in onda su Radio Deejay è anche sul piccolo schermo sul canale Deejay TV, tornato lo scorso gennaio sul digitale terrestre e su Sky. Capita che nel corso di un fuori onda radiofonico, Linus, preso da una discussione, si lascia scappare quella che all'inizio sembra essere una frase di poco conto ma che poi, il volto dello speaker e dei presenti, lascia trasparire contenga qualcosa di più grave. In effetti, se in radio la frase non si ascolta, in tv, dove la diretta è continua, i più attenti si accorgono dell'errore.

LINUS HA BESTEMMIATO?

Mentre l'emittente radiofonica manda la pubblicità, quella televisiva la segue senza sosta, e capta la scena con tanto di frase incriminata di Linus. In quel preciso momento, lo speaker pare non sapere di essere inquadrato; così nel mezzo di una conversazione con Aldo Rock (ospite della trasmissione) probabilmente si è lasciato sfuggire una bestemmia. È il regista a richiamarlo subito dopo aver ascoltato le sue parole ed è la sua smorfia, che ben si vede in video, a palesare l'errore di Linus che infatti chiede "Eravamo in onda? Sono in onda?", ricevendo in risposta un "Adesso si". Chissà se Linus deciderà di intervenire in merito a questo errore.

© Riproduzione Riservata.