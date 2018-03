Nadia Toffa e il tumore/ Video, "Non si può parlare di guarigione, combatto la malattia ogni giorno"

Nadia Toffa torna a parlare del suo tumore al Maurizio Costanzo Show. "Se sono guarita? Non, non si può parlare di guarigione, affronto la malattia ogni giorno"

23 marzo 2018 Anna Montesano

Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show

Nadia Toffa torna a parlare della sua malattia. La Iena, a settimane dal malore che ha preoccupato tutti e che ha dato inizio ad un periodo davvero complicato e doloroso, racconta i dettagli della sua malattia, un tumore, al Maurizio Costanzo Show. Ospite della puntata andata in onda ieri sera, Nadia Toffa si trova di fronte alla domanda del noto conduttore che anche molti fan si sono posti. "È tutto superato?" le domanda Costanzo, e la Toffa risponde: "Questo non è detto, la vita è strana quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita", poi però aggiunge: "Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché son fatta così". Una frase che Nadia dice col sorriso sulle labbra e con quella voglia di vivere che da sempre la contraddistingue.

Nadia Toffa: "Non sospendo la vita per la malattia"

È proprio di fronte a questa vivacità di Nadia Toffa, che Maurizio Costanzo afferma: "Lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere e sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia". Tanta è la solidarietà che la giornalista de Le Iene sta ricevendo, ma tanti sono anche i messaggi di persone che vivono la sua stessa situazione. Nadia infatti dichiara: "Non mi scrivono solo persone malate o persone che stanno vicino a persone malate - continua - ma ad esempio anche tecnici della radiologia, infermieri... Ora trattano i pazienti come guerrieri. Il messaggio è questo: non sospendo la vita per la malattia. Nelle situazioni difficili non bisogna sospendere la vita, bisogna affrontare tutto". (Clicca qui per il video)

