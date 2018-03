Nipote per Al Bano e Romina Power/ Cristel Carrisi è incinta: a maggio nuova canzone e riunione in Puglia?

Le promesse di Al Bano e Romina Power in attesa del loro primo nipote: la famiglia sarà finalmente tutta riunita a Cellino San Marco? Ecco le ultime novità

23 marzo 2018 Hedda Hopper

Al Bano Carrisi

Inizia la strada in discesa, all'ombra dei paparazzi, verso la nascita del nipotino di Al Bano e Romina Power. I due sono finalmente tornati insieme, almeno artisticamente parlando, dopo anni di gelo che li hanno allontanati dopo la scomparsa della loro amata "bambina". Al Bano è perfetto per fare il nonno e sicuramente lo sarà ancora di più adesso che il cantante ha annunciato che lascerà la musica e le scene proprio per ritirarsi, cos'altro potrà fare se non il nonno a 360 gradi? Il primo nipote maschio sarà accolto da re a cominciare proprio da una nuova canzone che lo stesso Al Bano gli ha promesso insieme a giornate in compagna, in giro per le loro vigne e nel loro grande casale, per permettergli di sporcarsi le mani proprio come ha imparato lui. La famiglia Carrisi-Power è pronta ad accogliere il nuovo arrivato ma la domanda è: dove partorità Cristel? Avranno modo di rimanere tutti uniti proprio nell'amata Cellino San Marco nella tenuta di famiglia?

RIUNIONE A CELLINO SAN MARCO?

I fan sognano di rivedere Al Bano e Romina Power insieme per le prime foto da nonni e, soprattutto, sotto lo stesso tutto, tutti riuniti a Cellino San Marco all'ombra della nuova canzone che il pugliese ha promesso per la nascita dell'amato nipote. Lui stesso, sul nuovo numero di “Grand Hotel” in edicola da oggi, 23 marzo, ha rivelato: "Divento nonno, mia figlia Cristel avrà un maschietto che nascerà a maggio, il mese in cui sono nato io e anche il suo bisnonno Tyrone Power [...] Mi piacerebbe incidere una canzone dedicata a lui: alla musica potrebbe pensare sua mamma Cristel, che è una bravissima compositrice". Maggio è ormai dietro l'angolo e presto scopriremo i dettagli di questo parto e sulle intenzioni della strana e discussa famiglia allargata.

