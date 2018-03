POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso chiude una settimana di successi

23 marzo 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, venerdì 23 marzo, alle 17.10 andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbata D’Urso si conferma una vera sicurezza in casa Mediase: ieri Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 2.240.000 spettatori con il 18.2% di share nella prima parte, a 2.583.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte, e a 2.675.000 spettatori con il 17.8% nella terza. Inoltre la puntata è stata “movimentata” dall’annuncio di Barbara D'Urso al timone della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip, in programma su Canale 5 per fine aprile. La conferma, dopo settimane di rumors, è arrivata sul profilo Instagram di Carmelita e poi con un comunicato ufficiale di Mediaset: “Obiettivo centrato: il ritorno di “Grande Fratello” in versione originale sarà condotto da Barbara d’Urso”. Inoltre, Barbara D’Urso resterà alla conduzione dei suoi programmi “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, diventando a tutti gli effetti la regina di Canale 5. Ricordiamo che D'Urso è stata alla guida del programma già nella terza, quarta e quinta edizione. Il suo "ragaaazziiiii" è diventato un vero e proprio tormentone. .

Il ritocchino di Serena Garitta

Ieri tra gli ospiti di Barbara D’URso c’era Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del GF (condotto da Carmelita). La Garitta ha confessato a Pomeriggio 5 di aver rifatto il seno di recente. “Dopo l’allattamento ho avuto un crollo. Usavo il push up ma alla fine ho ceduto alle lusinghe di Lorenzetti”, ha raccontato Serena, che nel 2016 è diventata mamma del piccolo Renzo. L’ex gieffina ha raccontato che in pochi si sono accorti del cambiamento fisico. Serena è legata al tennista Nicolò Ancona, che a dieci anni meno di lui: “Siamo vivaci ed estroversi, ci piace fare baccano. Litighiamo spesso, ma del resto siamo in crescita”, ha detto la conduttrice nel salotto di Pomeriggio 5.

