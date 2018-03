RESA DEI CONTI A LITTLE TOKIO/ Su Iris il film con Brandon Lee (oggi, 23 marzo 2018)

Resa dei conti a Little Tokio, il film in onda su Iris oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere, alla regia Mark Lester. Il dettaglio della trama.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST DOLPH LUNDGREN

Il film Resa dei conti A Little Tokyo va in onda su Iris oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Mark Lester e annovera tra i suoi protagonisti principali attori dal calibro di Dolph Lundgren, Brandon Lee, Tia Carrere, Toshishiro Obata e Ernie Lively. Protagonisti del film sono Chris Kenner e Johnny Murata, due agenti di polizia statunitensi di Los Angeles Ma che hanno trascorso parte della loro vita in Giappone. Il regista del film è Mark Lester regista americano che ha curato la regia di film come Ricercati vivi o morti, Pazzi da legare e Fenomeni paranormali incontrollabili. Ad interpretare il personaggio di Chris Kenner troviamo Dolph Lundgren, attore cinematografico americano particolarmente noto al grande pubblico per aver preso parte alle riprese di Rocky 4. Recentemente è apparso nel film Altitude - Paura ad alta quota. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RESA DEI CONTI A LITTLE TOKIO, LA TRAMA DEL FILM

La città di Los Angeles è martoriata dalle azioni criminali perpetrate da una gang legata alla Yakuza, organizzazione criminale proveniente dal Giappone, che sta tentando di commercializzare un nuovo tipo di sostanza stupefacente, diversa da qualsiasi altro tipo di droga esistente. A tentare di porre fine alla supremazia della yakuza saranno due agenti di polizia che conoscono molto bene la cultura giapponese, ovvero Chris Kenner e Johnny Murata. Con estrema riluttanza, i due iniziano a collaborare. Nel corso delle indagini l'agente Kenner scopre una verità terribile. Il capo della yakuza , Yoshida, altri non è che l'uomo che tanti anni prima uccise la sua famiglia. Grazie alla testimonianza di Minako, una donna costretta a lavorare nello strip club di proprietà di yoshida, i due riusciranno a scardinare la sua organizzazione criminale.

© Riproduzione Riservata.