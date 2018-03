Ramona Badescu, scartata da Paolo Sorrentino/ “Loro”: “Conosco bene Berlusconi, potevo dare un bel contributo”

Ramona Badescu, scartata da Paolo Sorrentino, “Loro” è la pellicola che parla della vita di Berlusconi: “Conosco bene Silvio, potevo dare un bel contributo alla pellicola...”.

Ramona Badescu, ecco perché non Sorrentino non è andata bene

Negli anni in moltissimi almeno una volta nella vita, si sono chiesti: "Ma che fine ha fatto Ramona Badescu?”. La bombastica attrice è stata intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, proprio dall'irriverente Alberto Dandolo. Per quale motivo è ritornata in pista? Se vi diciamo "Loro" di Paolo Sorrentino vi viene in mente qualcosa? Sì, il film che parla della vita di Silvio Berlusconi, tra i grandi esclusi del cast, possiede anche il nome di Ramona Badescu. E mentre il resto degli attori ha la bocca cucita sulla trama, dopo una indicativa mail del regista che non lasciava spazio a dubbi: "Chiunque osi parlare prima dell'uscita di Loro sarà obbligato a pagare una salatissima penale", coloro che non ne stanno prendendo effettivamente parte, possono parlare eccome. Sul grande schermo, troveremo Toni Servillo nei panni del Cavaliere, Elena Sofia Ricci interpreterà invece Veronica Lario, Riccardo Scamarcio il pugliese Gianpaolo Tarantini, Kasia Smutniak (così come anticipato da Oggi) vestirà i panni di Nicole Minetti e Alessia Fabiani quelli della fidanzata di uno dei protagonisti.

Ramona Badescu infatti, poco prima delle riprese di Loro, era in lizza per interpretare il ruolo di sé stessa nella pellicola di Paolo Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi. Dopo essere stata fermata per le strade di Roma da alcuni addetti del casting (pensando fosse una sua sosia), due mesi di attesa e poi il nulla e tanta delusione. "Avrei potuto dare il mio contributo a questa opera cinematografica. Conosco bene Silvio al quale mi accomuna un grande senso civico", ha dichiarato tra le pagine del settimanale Oggi. Ma per l'attrice non c'è due senza tre ed è convinta che ritroverà Paolo Sorrentino nella sua strada. Per lei infatti, c'era già stato un lungo provino per interpretare un personaggio nella serie TV The young Pope. L'incontro non andò bene ma la rumena non se ne rammarica: "Avrei dovuto interpretare una donna molto libertina. Il copione prevedeva una scena in cui avrei dovuto praticare una "fellatio". Anche se mi avesse scelta non avrei mai accettato", confida.

