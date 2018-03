Richie Rich - Il più ricco del mondo/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin (oggi, 23 marzo 2018)

Richie Rich - Il più ricco del mondo, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Macaulay Culkin e John Larroquette, alla regia Donald Petrie. La trama.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST MACALUEY CULKIN

Il film Richie Rich - Il più ricco del mondo va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola comica che vede protagonista Macaulay Culkin, bimbo prodigio della cinematografia internazionale reso celebre dal ruolo di Kevin Mcallister nella famosa saga di Mamma ho perso l'aereo. Da allora sono passati circa 26 anni e la carriera di Macaulay Culkin ha subito numerose battute d'arresto dovute alla sua dipendenza da alcol e droghe. Al suo fianco, nel cast di Richie Rich il più ricco del mondo, troviamo John Larroquette, Edward Herrmann e Christine Ebersole. La pellicola è stata diretta nel 1994 da Donald Petrie ed ispirata dall'omonima graphic novel ideata da Hanna e Barbera negli anni 80. Il film riscosse un discreto successo anche in virtù della grande fama di Macaulay Culkin. Proprio per questo motivo la pellicola ha avuto un sequel circa 8 anni dopo, che però ha visto protagonista David Gallagher nei panni di Richie Rich. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RICHIE RICH - IL PIÙ RICCO DEL MONDO, LA TRAMA DEL FILM

Richie Rich è l'erede di un patrimonio milionario. Il ragazzino vive assieme alla sua famiglia in una villa maestosa e lussureggiante, contornato dall'affetto dei suoi genitori. Tuttavia Non conduce una vita spensierata e adatta alla sua età, in quanto Richie non ha alcun amico con cui condividere il tempo libero e le sue passioni. Trascorre le sue giornate sui libri grazie guidato dal professor Cadbury, il suo insegnante personale che lo istruisce affinché possa un giorno prendere il posto di suo padre. Intanto il Perfido Lorenz Van dough, responsabile dell'amministrazione patrimoniale dell'impero dei Rich, cerca di far precipitare l'aereo su cui viaggiano i genitori del ragazzo, ignaro che Richie si è invece rimasto a terra. Quando il giovane scopre dell'attentato, si fionda subito sulle tracce dei suoi genitori utilizzando un sofisticato dispositivo che però non da alcun risultato. I genitori di Rich sembrano dispersi nel nulla e Lawrence ne approfitta per prendere il posto del signor Richie diventando tutore legale del ragazzino. Riuscirà Richie a ritrovare i suoi genitori e a salvare l'immenso patrimonio familiare?

© Riproduzione Riservata.