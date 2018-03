STRISCIA LA NOTIZIA/ Sonia Bruganelli critica gli attacchi ad Alessia Marcuzzi

Questa sera, venerdì 23 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. La critica di Sonia Bruganelli.

23 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, venerdì 23 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda la penultima puntata settimanale di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. La puntata di ieri sera ha registrato una media di di 5.200.000 spettatori con uno share del 19.1%. Il tg satirico di Antonio Ricci ha così registrato una sconfitta da parte del competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.533.000 spettatori con il 20.4% di share. Anche ieri sera Striscia è tornata a “martellare” sull’Isola dei famosi 2018 con un servizio su diversi casi sospetti, emersi nell’ultima puntata del reality. Dopo Marco Ferri che parla di “cocchi in dotazione”, tocca a Francesca Cipriani. Dopo aver vinto contro Valeria Marini, la naufraga si rotola nella sabbia: il bikini si scosta quanto basta per far vedere un oggetto nascosto nel seno. “Microfono, cellulare, tostapane o un saggio di semiologia?”, chiede Ficarra. L’inviato Stefano De Martino ha subito cercato coprire il “décolleté” della Cipriani.

La critica di Sonia Bruganelli

Dopo l’ennesimo servizio del tg satirico dedicato all’Isola dei famosi, Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) ha preso le difese di Alessia Marcuzzi: “Ogni sera "Striscia la notizia" dedica almeno dieci minuti all'"Isola dei famosi" e alla sua conduttrice, Alessia Marcuzzi. Lo fa accusando il programma di ogni scorrettezza, dal canna-gate, alle prove taroccate, dagli autori che fanno pressione sui naufraghi per le nomination ai privilegi tipo il telefonino sull'Isola o i cocchi in omaggio, il tutto si conclude con l'accusa alla Marcuzzi di essere "svicolona" o "pinocchietta" perché non denuncerebbe queste mancanze e, anzi, difenderebbe il programma, la produzione, gli autori, Canale 5”, si legge sul suo profilo Instagram. Inoltre la Bruganelli critica la scelta del programma di riproporre il video in cui Alessia, nella sit-com" Così fan tutte", mangia un wurstel. La moglie di Brunelli, affezionata alla Marcuzzi, si chiede “perché mai un programma come "Striscia" si accanisca tanto su un programma della stessa azienda e della stessa rete, e perché insista a colpire una donna con accuse pesanti, pressanti, offensive della sua dignità”. La Bruganelli ipotizza anche una riposta che non ha niente a che fare con la “libertà” di Striscia: “Grazie a questi attacchi personali e violenti riesce ad incrementare i propri ascolti e a battere finalmente "I soliti ignoti" di Raiuno, perché il pubblico ama questi attacchi, ama la gente che litiga, ama le offese. Credo che lo faccia perché ha in corso una guerra con Magnolia iniziata con il caso Masterchef”. La Bruganelli non usa mezze parole e conclude: “A me tutto questo fa schifo”.

