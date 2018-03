Serena Grandi compie 60 anni/ Il sogno erotico degli italiani festeggia oggi il suo compleanno

Serena Grandi compie 60 anni: il sogno erotico degli italiani festeggia oggi il suo compleanno. La nota attrice bolognese spegne oggi le sessanta candeline: è un’icona sexy dell’Italia

Oggi, 23 marzo 2018, Serena Grandi festeggia il suo compleanno. La nota attrice italiana nasceva esattamente nel 1958, 60 anni fa, in quel di Bologna. All’anagrafe Serena Faggioli, è stato il sogno erotico degli italiani soprattutto negli anni ’80 e ’90, dopo aver partecipato a diverse commedie. A lanciarla, mostrando al mondo le sue forme prorompenti, è stato il noto regista Tinto Brass, che la fece recitare come protagonista nel film erotico “Miranda”, del 1985. Inizia così un’ascesa della carriera della stessa Serena, che nel contempo diventa un’icona sexy del piccolo e grande schermo. Nel 1987 recita in “Teresa” di Dino Risi, quindi in “Roba da ricchi” e “Rimini Rimini” (con Paolo Villaggio), quest’ultimo, altro film cult con protagonista la neo-sessantenne. Sempre in quell’anno sposa Beppe Ercole, arredatore, con cui poi si separerà nel 1993, dopo aver avuto un figlio, Edoardo.

IL GF VIP NEL 2017

Nel frattempo ha proseguito a recitare, come ad esempio nel film "In nome del popolo sovrano”, con Alberto Sordi, quindi di nuovo con Tinto Brass in “Monella” nel 1998, nonché con Luciano Ligabue nel suo film “Radiofreccia”. L’ultimo lavoro importante è arrivato nel 2013, quando ha recitato nel film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar. Di recente è tornata in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip 2017, condotto da Ilary Blasi, reality show in cui la stessa Serena si è distinta anche per le sue litigate con Corinne Clery, il cui fidanzato è proprio l’ex marito della Grandi. Nel 2003 è salita alla ribalta delle cronache per una vicenda di droga, dopo essere stata accusata di spaccio di cocaina e di detenzione, ma ne è uscita pulitissima, prosciolta prima ancora che iniziasse il processo.

