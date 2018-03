Soleil Sorge ha tradito Luca Onestini con Marco Cartasegna?/ La verità: “Abbiamo iniziato a sentirci e…”

23 marzo 2018 Valentina Gambino

Dopo qualche periodo di silenzio, Soleil Sorge si è concessa una intervista tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha voluto specificare di non avere mai tradito Luca Onestini ed ha messo i puntini sulle “i” anche riguardo la loro separazione e la ritrovata serenità tra le braccia di Marco Cartasegna, ex tronista che aveva provato a corteggiarla durante il trono di Luca. L’intervista inizia svelando di essere arrivata per caso a fare il provino del programma: “Lavoravo per Roma Calcio e in un primo tempo non potevo accettare. Finito il contratto ero senza lavoro ma soprattutto senza amore. Ricordo una sera in particolare. Ero con Giulia e Antonello, due miei amici, e dissi: “Ho voglia di innamorarmi”. Così la redazione mi ha dato una seconda possibilità come corteggiatrice”. Lei specifica anche la sua volontà d’innamorarsi come poi è realmente accaduto: “È scattato il colpo di fulmine. Almeno da parte mia. Io l’ho corteggiato, mi sono messa in gioco, cosa che non avrei mai fatto nella mia vita. Uomini e Donne, credetemi, fa venire la voglia di innamorati. Poi c’è stata la scelta, siamo diventati una coppia, ma forse io ho sbagliato”. Soleil Sorge si sbottona e racconta di aver corso troppo con Luca Onestini. Lei voleva progettualità e convivenza, lui invece ambiva solo al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge: “Non ho mai tradito Luca Onestini!”

La relazione di Soleil e Luca, faceva acqua da tutte le parti già da settimane: “Abbiamo provato a recuperare tutto la sera prima che lo blindassero – continua la Sorge - Dentro di me sapevo che era il punto di non ritorno. Avevo spento la speranza. La nostra storia sarebbe finita con o senza reality. I suoi atteggiamenti nella Casa successivamente mi hanno dato ragione, i miei dubbi si trasformavano in certezze. Mi è crollato tutto addosso, è stato il colpo di grazia alla nostra storia già in crisi. Io sono un’istintiva, non ho resistito e gli ho detto addio”. Niente tradimento per Onestini e con Marco Cartasegna è nato tutto subito dopo: “È entrato nella mia vita due volte e in momenti diversi. Il primo durante Uomini e Donne quando era sul trono con Luca ma non disdegnava il mio sguardo. Poi, per caso, ci siamo incontrati ad un party durante la fashion week. Luca era dentro la Casa”. Ritrovarsi a Milano, avrà sicuramente acceso qualcosa in loro, anche se non è successo nulla: “In quel periodo cercavo casa a Milano. Abbiamo iniziato a sentirci ma mantenendo le distanze. Bastava però che ci vedessero in un luogo con altre persone ed era già amore per i fan, sui social, sui giornali, ovunque. Io stavo impazzendo”. Poi la decisione di lasciare Luca Onestini con una semplice missiva e cadere tra le braccia del suo attuale fidanzato che ama da impazzire: “In Marco ho trovato l’amore razionale. Ho trovato e sentito da subito che volevo viverlo. Oggi sono felice e in pace con me stessa. Abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Via le paure, evviva l’amore!”.

