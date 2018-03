Sossio Aruta/ Uomini e Donne: la sfilata del cavaliere "accende" lo studio

Oggi, venerdì 23 marzo, su Canale 5 va in onda l'ultima puntata settimanale dedicata al trono over di Uomini e Donne. La sfilata maschile vedrà protagonista Sossio Aruta.

23 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta ha voluto ricordare Davide Astori, il giovane capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo. Qualcuno ha criticato il gesto del cavaliere, che ha così risposto sui social: “L’ignoranza, la cattiveria, il male non hanno confini... Quando si arriva a offendermi per aver omaggiato ricordato e rivolto un applauso al grande capitano Davide Astori, definendolo un mio collega. Non perché lo conoscessi di persona, ma solo perché noi siamo quelli che hanno dedicato la propria vita al calcio e non esistono categorie per definirsi colleghi…”. Dopo il sentito applauso, si è passato a parlare delle conoscenze di Sossio, che sta frequentando Ursula: “È una mamma sprint, condividiamo la passione per il ballo e le filosofie di vita, c’è tanto feeling e tanta passione nei suoi baci, proprio quello che piace a me e che l’ultima volta mi era mancato…”, ha detto il calciatore dicendo anche di aver regalato alla dama il suo libro.

La sfilata di Sossio

Anche in questo casa è stata Maria De Filippi a interrompere l’idillio annunciando l’arrivo di una nuova dama che lo definisce “Bello e dannato”. Nella puntata di oggi, venerdì 23 marzo, del trono over andrà in scena la sfilata maschile dal tema “Il vero uomo”. Le anticipazioni, clicca qui per vedere il video, rivelano che Sossio si rivolge alla stylist Anahi per farsi consigliare: il calciatore vorrebbe sfilare in costume. Sembra che la performance di Sossio che mostra la “tartaruga” manderà in visibilio le signore: “Mamma mia, mi hai fatto sentire donna oggi”, dice Tina . La dama Elsa, che dà un bel dieci alla sfilata di Sossio, critica le dame che gli hanno dato un voto basso: “Guarda che figo”. Non mancherà un acceso botta e risposta con Gemma Galgani, che invita sosia a non minacciarla.





© Riproduzione Riservata.