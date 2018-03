THE VOICE OF ITALY 2018/ Video: Al Bano e il ricordo di Ylenia (Blind Auditions)

23 marzo 2018 Fabiola Iuliano

The Voice of Italy 2018

La gara alla conquista dei talenti di The Voice of Italy 2018 ha preso il via ieri sera con la prima puntata della stagione, che ha visto Francesco Renga, Al Bano Carrisi, Cristina Scabbia e J-Ax sfidarsi alla ricerca di nuovi talenti. Fra concorrenti rock e voci leggermente pop, sono in molti ad aver conquistato i quattro coach, che tuttavia, dopo un inizio piuttosto tranquillo, hanno dato vita a una gara senza esclusione di colpi. A dividere il parterre nelle prime fasi della serata è stato il talentuoso Mirko Carnevali (qui il video), un concorrente che con il suo stile rock e con la sua voce dal timbro unico ha conquistato immediatamente tutti i giurati in sala. La sua scelta di rifiutare il team di Cristina Scabbia per proseguire assieme a Francesco Renga ha però mandato su tutte le furie la leader dei Lacuna Coil, che dopo aver giurato vendetta si è consolata con la pet terapy proposta da Costantino della Gherardesca. Per i giurati, infatti, hanno fatto il loro ingresso in sala quattro cuccioli, che sono stati affidati sin da subito alle loro amorevoli cure. Riusciranno i coach a sotterrare l'ascia di guerra?

FRANCESCO BOVINO, L'ANEDDOTO SUL VINO DI AL BANO

Fra i concorrenti più talentuosi e allo stesso tempo insoliti della serata, ricordiamo Francesco Bovino, che ha sorpreso i quattro coach di The Voice of Italy 2018 vestendo i panni di una wamp. “Voglio sentire cosa le dici per convincerla a venire con te” dice un ironico J-Ax a un titubante Al Bano, ma la concorrente sa già quali carte giocare e, per convincere il noto cantante a portarla nel suo team, tira fuori le comuni origini pugliesi. Nel suo racconto anche quella volta in cui i suoi genitori, commercianti pugliesi, sono finiti a Cellino San Marco, dove hanno ricevuto in regalo una delle prime bottiglie di vino imbottigliate da Al Bano. A testimonianza di ciò, l’aspirante concorrente ha portato con sé la “chiacchierata” bottiglia, che dopo un’attenta analisi da parte del cantante pugliese è stata definita assolutamente autentica. Per lei, l'ingresso nel team di al Bano, con buona pace degli altri coach del talent show. “Peccato, avrei fatto carte false per averti”, ha chiosato insoddisfatto Francesco Renga, “chissà che avrei fatto io per averti”, ha risposto con un pizzico di malizia l'aspirante cantante. A questo link il video della sua esibizione.

AL BANO RICORDA SUA FIGLIA YLENIA CARRISI

Nel corso del primo appuntamento di The voice of Voice of Italy 218, al bano ha sorpreso il pubblico di Rai due con una emozionante affermazione sulla sua primogenita Ylenia. In particolare, il cantante, salutando la talentuosa Ylenia Aquilone (concorrente nel team di Cristina Scabbia), ha ricordato la sua prima figlia, scomparsa nel misteriosamente a New Orleans il 6 gennaio del 1994: “Sai chi l’ha inventato il tuo nome? Al Bano e Romina Power – ha ammesso il cantante - l’hanno inventato per la loro prima figlia”. È una delle poche volte che il cantante di Cellino San Marco ricorda in pubblico Ylenia Carrisi, e per farlo ha scelto di rievocare con la mente proprio uno dei momenti più belli: la sua nascita. Non solo momenti di commozione, però, per Al Bano, il quale ha riservato ai suoi concorrenti anche qualche piccola battutina. Per accaparrarsi uno dei cantanti più talentuosi, infatti, il coach ha coniato il motto “Con al Bano hai la fortuna in mano”, una formula che, alla luce del suo attuale team, potrebbe ben presto dare i suoi frutti, Nella squadra del celebre cantante, infatti, ci sono Aurelio Fierro JR (qui il video), MaryamTancredi e Francesco Bovino, tre concorrenti fra i più talentuosi della serata

DUE CONCORRENTI CONQUISTANO I COACH

Sono tanti i concorrenti che hanno conquistato quattro sì nel corso delle blind audition di The Voice of Italy 2018, ma fra le voci più ambite della serata ricordiamo la talentuosa Beatrice Pezzini. L’aspirante cantante, infatti, ha sorpreso tutti con la sua straordinaria energia, ottenendo in breve tempo tutti i consenti e la possibilità di scegliere fra ben quattro squadre. “Impazzirei ad averti nel mio team perché voglio una delle p*** come te”, ha ammesso infatti Cristina Scabbia nel corso del suo intervento, ma alla fine, a spuntarla, è stato J-Ax, che dopo un acceso confronto con gli altri coach è riuscito ad avere la meglio: “Sapevo dalle prime note che si sarebbero girati tutti”. Fra le protagoniste femminili più talentuose, assieme a Beatrice Pizzini, anche Maryam Tancredi, che dopo aver cantano “È la mia vita”, brano portato al successo da Al Bano, ha conquistato il parere del parterre all'unanimità (qui il video). Per lei i complimenti dei quattro coach, prima di scegliere di proseguire il suo percorso al fianco del suo idolo.

