UN AMORE ALL'IMPROVVISO/ Su Rai Movie il film con Eric Bana (oggi, 24 marzo 2018?

Un amore all'improvviso, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Eric Bana, e Rachel Mcadam, alla regia Robert Schwentke. La trama del film nel dettaglio.

23 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ERIC BANA

Il film Un amore all'improvviso va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 23 marzo 2018, alle ore 21.10. La pellicola, diretta da Robert Schwentke, percorre fedelmente la trama del romanzo di Audrey Niffenegger, nota scrittrice americana. A interpretare i personaggi principali del film troviamo grandi nomi del cinema americano internazionale come Eric Bana, Rachel Mcadams, Ron Livingston, Jane Mclean e Stephen Tobolowsky. Il film ripercorre la storia d'amore tra Henry e Claire. Harry è affetto da una rarissima patologia genetica che lo costringe a viaggiare nel tempo senza che lui possa opporsi in alcun modo. Il regista del film, Robert Schwentke, è noto per aver curato la regia di film come Flightplan mistero in volo, Poliziotti dall'aldilà e The divergent Series insurgent. I due interpreti principali non avevano mai condiviso lo stesso set prima di prendere parte alle riprese di Un amore all'improvviso. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN AMORE ALL'IMPROVVISO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Henry De tamble, affetto da una rara patologia genetica che lo costringe a viaggiare nel tempo nei momenti di maggior tensione, senza riuscire ad opporsi. Nel corso dei suoi innumerevoli viaggi temporali ha la possibilità di rivedere sua madre morta tragicamente in un incidente stradale quando lui era solo un bambino. Stringerà, inoltre, un forte legame di amicizia con una bambina di nome Claire, che in età adulta diventerà sua moglie, nonché l'amore della sua vita. Gran parte del film è incentrato proprio attorno alla storia d'amore tra Henry e Clare, che sopravviverà anche alle tantissime difficoltà provocate dalla malattia di Henry. I due si rincontreranno nel futuro, quando Henry non ha ancora conosciuto la piccola Clare, diventata ormai una donna. Tra i due sarà amore fin da subito, con Henry che finalmente sa di non essere più solo, potendo condividere finalmente con qualcuno il suo segreto. Tra mille difficoltà ed incomprensioni, i due si sposeranno e poco tempo dopo dal loro amore nascerà la piccola Alba, destinata a raccogliere l'impegnativo patrimonio genetico di suo padre.

© Riproduzione Riservata.