UOMINI E DONNE/ “Contro tutto e tutti per te”: messaggio speciale per Nilufar Addati (Trono Classico)

23 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati

Nilufar Addati, dopo la delusione vissuta con Lorenzo Riccardi, può finalmente sorridere. La tronista napoletana di Uomini e donne, infatti, potrà scegliere l’amore della sua vita tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. Entrambi, dopo un momento di titubanza, hanno deciso di continuare a corteggiarla per cercare di conquistare il suo cuore. Il pubblico sembra nettamente schierato a favore di Giordano, ma Nilufar sta sfruttando tutte le occasioni per sbaragliare la concorrenza e farsi strada nel cuore di Nilufar. I due sono stati così beccati in esterna. Dopo aver trascorso dei momenti piacevoli con la tronista, come svela il portale News UeD, Nicolò ha scritto un messaggio chiaro e diretto alla tronista. “contro tutto e tutti per te”, è il messaggio del corteggiatore alla Addati. Parole importanti, dunque, quelle di Nicolò che, del resto, ai microfoni del magazine Uomini e Donne News aveva definito Nilufar come “la donna giusta per me”. La tronista, dunque, sceglierà proprio Nicolò o quest’ultima riceverà un’amara delusione?

SARA AFFI FELLA, I DUBBI SU LORENZO RICCARDI

Momento particolare per Sara Affi Fella. La tronista napoletana di Uomini e donne non ha mai nascosto il suo interesse per Lorenzo Riccardi che, tuttavia, con il suo atteggiamento, non fa che alimentare i dubbi di Sara. Quest’ultima non riesce a fidarsi, convinta che il corteggiatore sia più interessato alla popolarità e che il suo vero obiettivo sia il trono. Ad alimentare i dubbi di Sara sono le continue segnalazioni che la redazione riceve su Lorenzo. Riccardi, da parte sua, non fa che dichiarare il suo interesse per la Affi Fella ammettendo che, chiunque, non direbbe mai no al trono qualora arrivasse l’offerta. La scelta di Sara, dunque, potrebbe essere in pericolo. Nonostante il bacio con Luigi Mastroianni, è evidente che il cuore di Sara sia ormai stato conquistato da Riccardi. Dopo la fine dell’importante storia d’amore con Nicola Panico, Sara deciderà di scegliere comunque, nonostante i mille dubbi che ha in testa seguendo il suo cuore o lascerà il programma da single?

