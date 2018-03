UOMINI E DONNE/ Nuovi scontri tra Gemma Galgani, l’annuncio choc: “ho chiuso per sempre la porta” (Trono Over)

Uomini e donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani fa un annuncio choc mentre anna Tedesco torna sui social rivolgendo un invito a tutti i suoi fans.

23 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Gagani chiude per sempre la porta a Giorgio Manetti. Dopo aver sperato di poter riconquistare il cuore del cavaliere, la dama del trono over di Uomini e Donne, qualora il cavaliere dovesse tornare sui suoi passi, troverebbe la porta chiusa. Gemma, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha ribadito la sua posizione nei confronti dell’uomo con cui ha vissuto otto mesi d’amore. “La porta è chiusa per sempre. Mi ha offeso troppe volte” – ha dichiarato Gemma che ha poi aggiunto – “Ci sono uomini che lasciano e uomini che si fanno lasciare perché pongono delle condizioni talmente inaccettabili per una donna innamorata da costringerla a fare questo passo”. La dama, poi, ha detto la sua anche sull’intimità di un uomo con una donna: “Per me l’intimità non è solo l’unione di due corpi, c’è differenza tra fare sesso e fare l’amore“, ha precisato la dama che, per le dichiarazioni di Giorgio sui loro rapporti, è stata anche difesa da Gianni Sperti che, in molti casi, le ha puntato il dito contro.

NUOVO SFOGO DI ANNA TEDESCO

Anna Tedesco ha deciso di non partecipare più al trono over di Uomini e donne dopo i rumors su una sua, presunta relazione con Giorgio Manetti. Più volte, la dama ha ribadito di avere con il cavaliere un rapporto d’amicizia senza, tuttavia, riuscire a convincere gli opinionisti e parte del gruppo. Dopo essere stata accusata di essere scappata dallo studio, Anna è tornata nuovamente sui social. Su Facebook, infatti, ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha invitato i fans a non fermarsi all’aspetto fisico, ma a guardare oltre. “Voglio dirvi che ho lottato sempre per raggiungere i miei obiettivi. Ve lo dico perché non vorrei voi pensaste che sono una donna dalle spalle leggere, vi assicuro che il fardello è sempre stato pesantissimo anche se non si vede perché ho un sorriso che copre tutto, le ferite, le costole rotte e anche i primi capelli bianchi” – scrive Anna che poi rivolge un invito ai suoi fans – “Dovete imparare a conoscermi per quella che sono , spalancare gli occhi e andare oltre il muro delle apparenze. Sono fragile e forte, ma se saprete come ascoltare i miei silenzi e capire come parlare al mio cuore, allora possiamo essere amici per sempre”. Nessun riferimento, però, alla trasmissione e a quanto accaduto con Giorgio. Cliccate qui per vedere il post.

