Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: Sossio si spoglia, Tina si "propone" al cavaliere (23 marzo)

Uomini e Donne, oggi 23 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. Ida Platano vuole lasciare il programma, Sossio Aruta si spoglia per la sfilata

23 marzo 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi, 23 marzo 2018, con la terza ed ultima parte del Trono Over. Come di consueto abbiamo assistito ieri alle novità sulla conoscenza tra Ida e Riccardo che continua, purtroppo, tra alti e bassi e che oggi vede la dama pronta a lasciare il programma. Sono seguite le nuove conoscenze di Sossio Aruta che sarà anche uno dei grandi protagonisti di questa nuova puntata, così come Giorgio Manetti (per il quale sono giunte in studio tre nuove signore decise a conquistarlo). Sveliamo però che nella puntata di oggi ci sarà un gradito momento per il pubblico del Trono Over che è quello della sfilata. Non toccherà alle dame dilettarsi nell'indossare abiti e sfilare in studio, ma agli uomini.

Tina Cipollari colpita da Sossio: "Mi hai fatto sentire donna!"

Tutti si sfideranno sul tema "Il vero uomo", ma chi sarà il vincitore? Grande eleganza ma anche sensualità nella sfilata dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne. Giorgio Manetti si presenterà con un elegante smoking blu e papillon rosso che non metterà tutte le dame d'accordo. Stessa cosa per Valter, la cui eleganza colpirà alcune dame ma lascerà perplessa Grazia che lo troverà troppo da cerimonia. Risate poi con Domenico, che chiederà l'aiuto di Anahi ma il momento clou della sfilata arriverà con Sossio Aruta. Il cavaliere sfila a torso nudo e improvvisa anche un balletto hot, che coinvolge tutto il pubblico e le dame in studio. La più coinvolta è però Tina Cipollari che, a fine esibizione, dichiara estasiata: "Mi hai fatto sentire donna, volevo lasciare il mio numero alla redazione per Sossio".

© Riproduzione Riservata.