Valeria Marini tra Simone Barbato e Jonathan/ Massaggi e parole hot: "ti voglio" (Isola dei Famosi 2018)

Valeria Marini tra simone Barbato e Jonathan all'Isola dei Famosi 2018: massaggi hot e dichiarazioni d'amore bollenti per la showgirl da parte dei due naufraghi.

23 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Valeria Marini e Simone Barbato

Valeria Marini fa impazzire tutti gli uomini dell’Isola dei Famosi 2018. La prorompente showgirl si è presentata in Honduras con il suo sex appeal, pronta a rendere più interessante l’atmosfera dell’Isola. Il primo ad essere stato conquistato dalla sua bellezza è Simone Barbato. Il naufrago la osserva, guarda con occhi sognanti le curve mozzafiato di Valeria e si lascia andare a dichiarazioni d’amore bollenti di cui, però, non ricorda nulla. “Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire”, ha dichiarato durante la notte il sonnambulo. Valeria ha cominciato così a stuzzicarlo ma Barbato ha assicurato di non ricordare neanche una parola di quanto detto durante la sua movimentata notte. Valeria, nel frattempo, con gli altri naufraghi, ha parlato così di Simone Barbato: “Secondo me un po’ recita. È particolare come persona, secondo me non è manco di questo mondo, sembra un folletto”.

I MASSAGGI HOT DI JONATHAN A VALERIA MARINI

Se Simone Barbato si è limitato a dichiarare la sua passione per Valeria Marini, Jonathan ha fatto molto di più posando le sue mani sulle forme prosperose della showgirl. Sulla spiaggia dell’Honduras, la Marini si è lasciata coccolare dal naufrago che le ha regalato un massaggio decisamente piccante. Dopo i primi giorni sull’isola, per aiutarla a rilassarsi, Jonathan ha deciso di trasformarsi in massaggiatore regalando dei momenti di assoluto relax alla Marini. Le curve esplosive della Marini, sotto le mani di Jonathan, hanno ritrovato la loro forma. Valeria, grande esperta di massaggi, ha apprezzato la manualità del compagno. Nelle prossime ore, Valeria potrebbe ricambiare la cortesia anche se, tra Simone e Jonathan, quello che gradirebbe maggiormente il massaggio, è sicuramente Barbato. Con Jonathan, però, Valeria ha qualcosa in comune: entrambi, infatti, sognano di avere un figlio. Un desiderio che nessuno dei due è riuscito a realizzare. L'isola dei Famosi 2018 farà il miracolo rendendo Valeria mamma e Jonathan papà?

