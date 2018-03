ALESSANDRA AMOROSO/ “Ho faticato ad accettare il mio successo” (Verissimo)

Alessandra Amoroso ospite di Silvia Toffanin. La cantante di Galantina quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di carriera. I suoi inizi e l’accettazione del successo.

Alessandra Amoroso a Verissimo

Alessandra Amoroso è ospite questo pomeriggio nello studio di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la cantante 31 enne parla delle proprie origini, di quali fossero le sue ambizioni e di come da ragazzina il suo sogno nel cassetto fosse quello di cantare. Alessandra Amoroso, infatti, confessa in questa lunga ed esclusiva intervista a Verissimo come all’inizio della sua carriera, dopo il successo nel serale di Amici abbia faticato molto per accettare tanta popolarità. In lei infatti prevaleva sempre la voglia di cantare ma non necessariamente di dover stravolgere la propria vita e la propria quotidianità, conseguenza ovvia di tutto questo successo. Così si è confidata a Silvia Toffanin: “Io non voglio avere l’immagine della star. All’inizio è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia. Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! Vivevo in un frullatore. Volevo tornare a fare quello che facevo prima, volevo la mia realtà, perché pensavo che questa non mi appartenesse. Volevo fare la cantante, non avere successo”.

ALESSANDRA AMOROSO, I PRIMI DIECI ANNI DI CARRIERA

Tuttavia Alessandra Amoroso oggi si appresta a festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera durante i quali è cresciuta e maturata sviluppando anche maggiore consapevolezza di se stessa e del proprio talento. Oggi sente di amare completamente il proprio lavoro e anche le mille sfaccettature che esso comporta, come il grande successo e la lontananza dalla propria famiglia, dovuta ai mille impegni dei suoi Tour. A Silvia Toffanin che le chiede, oggi come vive il successo e la popolarità, Alessandra Amoroso dice: “Adesso sto iniziando a godermi quello che faccio”. Spazio anche per parlare della propria vita privata che come per tutti può essere a volte altalenante, fatta perciò di momenti belli, ma anche di qualche ombra. A tal proposito la cantante pugliese si apre parlando del lutto che ha colpito la sua famiglia all’inizio di questo 2018 spiegando del dolore profondo provato per la morte dell’adorata nonna, ma anche del suo cane che viveva con lei da tanto tempo ed era il suo punto di riferimento quotidiano. Queste le parole di Alessandra Amoroso: “Questo 2018 è iniziato un po’ male: mia nonna, a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello”.

