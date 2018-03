ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas (oggi, 24 marzo 2018)

All'inseguimento della pietra verde, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il film All'inseguimento della pietra verde va in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 23.30. Una pellicola prodotta negli Stati Uniti d'America nel lontano 1984 da due case di produzione (20th Century Fox e El Corazon Producciones S.A.) e vede la regia di Robert Zemeckis, da sottolineare il ruolo di produttore esecutivo ricoperto da Michael Douglas. La pellicola, che si basa su un soggetto scritto da Diane Thomas (professionista che cura anche la sceneggiatura) è ascrivibile al genere delle commedie a sfondo avventuroso con connotazioni sentimentali. Da segnalare tra il cast la buona interpretazione dello stesso Douglas, il grande attore americano è affiancato da Kathleen Turner che interpreta il ruolo di Joan. All'inseguimento della pietra verde è stato programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani e viene trasmesso nuovamente in onda questa sera su Rai Movie, il canale del sevizio pubblico dedicato al grande cinema d'autore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE, LA TRAMA DEL FILM

Joan Wilder è una scrittrice di New York che gode di una grande fortuna professionale, scrivendo romanzi rosa all'interno dei quali riversa tutte le sue fantasie. Le avventure romantiche tratteggiate nei suoi romanzi, fanno però da contro altare alla sua vera vita sentimentale, con la donna che vive da sola con l'unica compagnia del suo gatto. Finito il suo ultimo romanzo sul quale punta per avere altre soddisfazioni, Joan riceve una lettera dal cognato, che nel frattempo era stato brutalmente assassinato in Colombia. Nella missiva vi è una mappa di un presunto tesoro. Subito dopo, la donna riceve la telefonata dal capo di una banda criminale, il malfattore la avverte che ha rapito sua sorella e che la rilascerà solo dopo che la mappa del tesoro entrerà in suo possesso, l'uomo non fa mistero di essere lui l'autore della morte del cognato. La scrittrice vola immediatamente in Colombia ma qui viene instradata verso la giungla più inospitale e aggredita dallo stesso uomo che aveva messo a soqquadro la sua abitazione. Per sua fortuna in suo aiuto arriva Jack Colton, un avventuriero a stelle e strisce che era nella zona alla presunta ricerca di uccelli tropicali. Dopo alterne fortune i due riescono a mettere le mani sul tesoro, tesoro rappresentato da una grande pietra verde di inestimabile valore. La pietra viene in un primo momento rubata da Ralph ma recuperata da Jack durante una lotta senza quartiere. Nel mezzo del combattimento Joan viene separata dagli uomini a causa dell'irruenza di un torrente in piena. Tornata alla sua vita di ogni giorno con la consapevolezza e la soddisfazione di aver salvato la sorella, la scrittrice inizia un nuovo romanzo, questa volta è una sorta di autobiografia nella quale si racconta delle avventure passate durante la ricerca del tesoro. La donna non può però dimenticare Jack avendo l'uomo rubato letteralmente il suo cuore, improvvisamente la storia ha un finale romantico, con l'avventuriero che ritorna a New York per convincere Joan a seguirla nella sua barca a vela, una barca acquistata dalla vendita di pietra verde. La proposta viene immediatamente accettata dalla donna che insieme alla consapevolezza di una nuova sicurezza personale trova finalmente anche l'amore.

