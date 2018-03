AMICI 17/ Chi accede al serale 2018? Diretta pomeridiano: nuove felpe verdi

Amici 17, verso il serale 2018 e diretta pomeridiano 24 marzo: nuove sfide interne e nuove felpe verdi. Emma Muscat accede al serale e raggiunge Einar e Lauren?

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Il pomeridiano di Amici 17 torna in onda oggi, sabato 24 marzo, alle 14.10 su canale 5. Al serale di Amici 17 mancano esattamente due settimane e la puntata odierna sarà fondamentale per capire quali allievi saranno allessi alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi. La settimana scorsa, sono riusciti a conquistare la famosa maglia verde del serale il cantante Einar, primo nome di Paola Turci, che è riuscitò a vincere la sfida interna contro Carmen e la ballerina Lauren, primo nome di Bill Goodson e Garrison che, esattamente come il compagno, ha vinto la sfida interna contro Daniele. Nell’appuntamento odierno del pomeridiano dovrebbero essere ammessi altri allievi. In pole, per conquistare una maglia verde, c’è Emma Muscat che potrebbe diventare il primo nome di Carlo Di Francesco, deluso dalla sconfitta di Carmen, l’allieva che, fino alla settimana scorsa era in cima alle sue preferenza. L’insegnante potrebbe così proporre una sfida per assegnare la maglia verde del serale ad Emma.

AMICI 17, CHI ACCEDERÀ AL SERALE? IN PALIO ALTRE FELPE VERDI

La nuova sfida a squadre potrebbe lasciare il posto ad una serie di sfide interne esattamente com’è successo la settimana scorsa. Oltre ad Emma, potrebbero esserci altre sfide interne tra gli allievi proposte dagli insegnanti. Per il canto, Giusy Ferreri potrebbe proporre una sfida tra Matteo, il suo primo nome, e Alessandro dei The Jab. Rudy Zerbi, invece, potrebbe tentare di assegnare la maglia verde al Biondo. Per quanto riguarda il ballo, Veronica Peparini potrebbe proporre una sfida per Daniele mentre Alessandra Celentano, pur avendo come primo nome Bryan, non proporrà alcuna sfida. Bill Goodson e Garrison, inoltre, dopo aver visto Lauren conquistare la maglia verde potrebbe ripetere l’operazione con Valentina che, sicuramente, non conquisterà un posto al serale con l’unanimità non avendo il voto favorevole di Alessandra Celentano.

LE NOVITA’ DEL SERALE

Sono tane le novità pensate da Maria De Filippi per il serale di Amici 17. La prima riguarda l’assenza dei direttori artistici, ruolo ricoperto negli ultimi anni da Emma Marrone ed Elisa. Per la nuova edizione del serale, Queen Mary ha deciso di rimettere al centro del programma i ragazzi che si sfideranno esattamente come accadeva nelle prime edizioni del serale. A votare le loro esibizioni non sarà una giuria tecnica ma il pubblico. Con il ritorno alla diretta, infatti, Maria De Filippi ha deciso di riaffidare la scelta dei talenti da premiare ai telespettatori che potranno esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. Il direttore artistico, invece, come detto più volte, sarà Luca Tommassini che sta incontrando tutti gli allievi per confezionare un serale su misura. Il popolo del web, inoltre, spera anche di riavere il pubblico parlante, ma questo, forse, non ci sarà.

