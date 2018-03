ANDREA OFFREDI, POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ "L’esperienza a Uomini e Donne mi ha cambiato..." (Verissimo)

L’ex tronista Andrea Offredi attuale postino di Maria De Filippi, ospite nella puntata settimanale di Verissimo in onda su Canale 5. Progetti futuri e gossip.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Andrea Offredi a Verissimo

La puntata odierna di Verissimo dedica tantissimo spazio alla trasmissione di successo C’è posta per te ed in particolare ai suoi ‘postini’ che faranno l’ingresso nello studio di Canale 5 con tanto di bicicletta. Una squadra, quella dei postini, che proprio in queste settimane si è arricchita con l’ingresso dell’ex concorrente di Uomini e donne, Andrea Offredi. Una new entry che ha decisamente fatto piacere ai tantissimi fan del tronista che concluse la sua esperienza nel programma pomeridiano di Canale 5 scegliendo Claudia D’Agostino. Una storia d’amore finita anzi tempo con i due protagonisti che peraltro sembrano essere diventati poco più che conoscenti come si evince da quanto raccontato in una delle ultime interviste rilasciate sull’argomento dallo stesso Andrea Offredi: “Se siamo amici? Parlare di amicizia con Claudia è una parola grossa, ci scambiamo gli auguri a Natale, per il compleanno e a Pasqua”. Parole piuttosto eloquenti che tuttavia potrebbero essere smentite dal diretto interessato anche perché dall’intervista sono passati alcuni mesi. Magari ci potrebbero essere news proprio questo pomeriggio a Verissimo.

ANDREA OFFREDI, IL BILANCIO A UOMINI E DONNE

Di Andrea Offredi dopo l’esperienza a Uomini e Donne, si erano un po’ perse le tracce. Ha attraversato un periodo non semplice anche in ragione della fine del rapporto con Claudia D’Agostino. Tuttavia il ritorno ‘televisivo’ di Offredi era già avvenuto nello scorso mese di febbraio allorché è stato scelto per un spot pubblicitario per un famoso brand nostrano del settore dell’alimentazione. Dopo lo spot è quindi arrivata la grande opportunità nelle vesti di postino per la De Filippi, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione, una sorta di trampolino di lancio per una carriera nel mondo della televisione. In una intervista rilasciata al portale Il Vicolo delle News, parlando della sua esperienza a Uomini e Donne, Offredi ha sottolineato i bei ricordi ma allo stesso tempo ha rimarcato come non gli abbia permesso di aver un futuro in tv o magari nel cinema: “Riguardo all’esperienza a Uomini e Donne, ho bei ricordi, dall’emozione della prima puntata alla scelta finale. Benefici? Il programma ti da tanta visibilità, ma non ti fa né diventare attore né cantante né tanto meno modello. Ognuno sfrutta le proprie capacità. Se mi ha cambiato la vita? Come dicevo prima, il programma ti rende popolare, quindi automaticamente ti espone alle attenzioni della gente, sia in positivo che in negativo”.

