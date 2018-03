Akash Kumar e Veera Kinnunen/ La nuova sfida e la polemica con Selvaggia Lucarelli (Ballando con le stelle)

Akash Kumar e Veera Kinnunen si preparano ad affrontare la terza serata di Ballando con le Stelle. Dopo le recenti polemiche, riusciranno a conquistare anche Selvaggia Lucarelli?

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Akash Kumar in coppia con Veera Kinnunen

La classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle ha visto Akash Kumar e Veera Kinnunen gareggiare in un Freestyle lento sulle note di "Chandelier". Il loro ballo, però, non ha convinto del tutto il parere dei quattro giurati in sala, che hanno riservato al duo di concorrenti un risultato di soli 30 punti. Per loro, di conseguenza, un settimo posto in classifica, ben distante dalle preziosissime vette riservate, nel corso della serata, ai concorrenti più talentuosi. A stroncare la loro performance è stato in particolare Ivan Zazzaroni, che pur apprezzando le movenze della coppia, ha paragonato il loro Freestyle lento alla "trippa alle due di notte"; pareri pieni di entusiasmo sono però arrivati con le parole di Carolyn Smith, che con un pizzico di competenza in più ha scelto di non bocciare del tutto la loro coreografia: "Mi è piaciuto tantissimo, c'è ancora qualcosa da sciogliere, ma ho trovato molto belli i sollevamenti". Il concorrente dovrà quindi lavorare sulle incertezze nei passi e su quelle piccole pecche nei suoi movimenti, con la speranza di conquistare, nella terza puntata di stasera, un posto nell'olimpo dei migliori. Se vi siete persi il video della sua esibizione, potete rivederlo su Rai Play cliccando a questo link.

LA POLEMICA CON SELVAGGIA LUCARELLI

La seconda esibizione di Akash Kumar in coppia con Veera Kinnunen è stata completamente bocciata da Selvaggia Lucarelli, che con il piglio che da sempre la contraddistingue ha accusato il concorrente di non aver fatto tesoro dei preziosi consigli ricevuti dalla sua coach. La giurata, che ha trovato la performance del tutto deludente, ne ha approfittato inoltre per bacchettare i suoi compagni di giuria, accusati di essere stati eccessivamente severi con Amedeo Minghi e clementi, invece, con Akash Kumar. Nelle sue parole, anche una piccola polemica legata al nome del occorrente, che a causa del suo primo nome d'arte (Pablo Andreis Romeo) è stato ironicamente accusato di avere più nomi di Igor il russo. "Milly credo che abbia la mia carta di identità, del comune di Verona, c'è scritto Akash Kumar quindi sono solo chiacchiere e lascio chiacchierare", ha ammesso in maniera polemica il concorrente, il tutto mentre Selvaggia Lucarelli, determinata a portare avanti la sua battaglia, gli ha chiesto di trovare una personalità ben definita.

