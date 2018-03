Alessandra Celentano/ L'addio al ballo, la malattia della madre e il divorzio: i suoi momenti no

Alessandra Celentano è finita sotto la lente per via della malattia che l'ha costretta all'addio al ballo ma i momenti no per lei sono davvero stati molti.

Dura e impassibile ad Amici, Alessandra Celentano è sempre lo zoccolo duro della commissione ballo della trasmissione. I ragazzi sanno bene che con lei non si scherza e che, a meno che non ci sia davvero un talento straordinario, anche i difetti fisici finiscono sotto la lente. Alessandra Celentano è una donna forte e speciale e Maria De Filippi su questo non ha dubbi visto che rinnova di anno in anno la sua fiducia. I fan conoscono davvero poco di lei ma quello che è certo, è che in questi giorni i riflettori si sono accesi su di lei e sulla malattia che l'ha costretta a rinunciare al ballo e anche all'attivirà fisica. L'alluce rigido le impedisce di dedicarsi all'attività fisica come vorrebbe e, nonostante l'intervento di due anni fa, le cose non sembrano essere migliorare.

I MOMENTI NO DELLA TEMUTA PROFESSORESSA

Ma i momenti no di Alessandra Celentano non sono stati pochi e lei stessa, nelle poche occasioni in cui si è tolta la maschera per mostrare il suo privato, ha avuto modo di raccontarlo al pubblico che la segue. Negli scorsi anni si è parlato molto del suo divorzio, lo stesso che lei non si sarebbe mai aspettata essendosi sposata in età avanzata. La Celentano è comunque fatalista e sa bene che quello che è successo era già scritto, in futuro potrebbe davvero arrivare un altro amore per lei ma sicuramente è una donna che sa stare da sola e non è alla disperata ricerca di un altro uomo. Nella sua vita c'è anche un altro grande dolore, la malattia della madre che soffre di Alzheimer. Tornerà la serenità e il sorriso sul volto della Celentano? I fan sperano proprio di sì.

