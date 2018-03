Amedeo Minghi con Samanta Togni/ Una bachata per rilanciarsi in classifica? (Ballando con le stelle 2018)

Amedeo Minghi e Samanta Togni sono una delle coppie in gara a Ballando con le stelle 2018. Il cantante e la ballerina riusciranno a recuperare posizioni in classifica?

Amedeo Minghi (Facebook)

Amedeo Minghi e Samanta Togni continuano il loro sogno a Ballando con le Stelle 2018. La coppia ha trovato una certa affinità durante il ballo, favorita anche dalla bravissima Togni da sempre ballerina professionista. La coppia è riuscita a non essere eliminata nelle due puntate precedenti esibendosi in balli non troppo facili. Nella prima puntata infatti, la coppia si è esibita in un Jive elegante ma vivace allo stesso tempo. Il ballo di coppia aveva ottenuto voti sufficienti convincendo la maggior parte dei giudici. Non a caso il punteggio finale dopo la prima puntata è stato di 25 e la coppia Minghi-Togni si è classificata ai piedi della top 10, alla decima posizione. Nella seconda puntata, invece, i due si sono esibiti in un ballo ancora più vivace e frizzante, con una vera e propria sceneggiate. In un siparietto ben allestito scenograficamente, Minghi e Togni hanno ballato una Salsa sudamericana. Sebbene il pubblico sia apparso estremamente divertito dal ballo, i due non hanno soddisfatto le aspettative dei giudici. Infatti, per quanto riguarda la classifica finale la coppia ha accumulato solo 22 punti, piazzandosi all'undicesimo posto.

Perderanno altre posizioni in classifica?

I due comunque si sono salvati in entrambi casi e sembra abbiano raggiunto anche l'approvazione del pubblico da casa. Come detto in precedenza sembri che l'affinità di coppia stia crescendo tra questi due artisti, anche se in molti si aspettavano un miglioramento rispetto all'esibizione di esordio ed invece la coppia ha perso una posizione nella classifica generale. Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, l'obiettivo della coppia Amedeo Minghi-Samanta Togni è quello di risalire in classifica. Una bachata potrebbe essere forse la scelta vincente. Tuttavia, Minghi e Togni potrebbero anche optare per un ballo più classico ed elegante come ad esempio un Valzer. Ad ogni modo, la coppia farà di tutto per dare il meglio in pista con la Togni che sicuramente condurrà le danze e risulterà essere più intraprendente rispetto al buon Amedeo Minghi.

